Международный день защиты детей отмечает Казахстан

Это один из самых старых международных праздников.
В первый день лета в Казахстане, как во многих странах мира, отмечается Международный день защиты детей.
История праздника восходит к 1925 году, когда решение о его проведении было принято на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве. Что же касается выбора даты – 1 июня, то по одной из версий, именно в этот день в 1925 году генеральный консул Китая в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них празднование Дуань-у цзе (Фестиваля лодок-драконов). Эта благотворительная акция и стала точкой отсчета в создании детского праздника.
Правда более широкое распространение в мире День защиты детей получил уже после Второй мировой войны, когда проблемы сохранения здоровья и благополучия детей были, как никогда актуальны. В 1949 году в Париже состоялся конгресс женщин, на котором вспомнили про хорошее довоенное начинание – Праздник детей. Эта инициатива была горячо поддержана на Московской сессии Совета Международной демократической федерации женщин. А уже с 1950 года Международный день защиты детей (по-английски «International Children's Day») стал ежегодно проводиться во всем мире.
День защиты детей – это не только веселый праздник для самих детей, это и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны.
У Международного дня детей даже имеется свой флаг. На зеленом фоне, символизирующем рост, гармонию, свежесть и плодородие, вокруг знака Земли размещены стилизованные фигурки – красная, желтая, синяя, белая и черная. Эти человеческие фигурки символизируют разнообразие и терпимость. Знак Земли, размещенный в центре – символ нашего общего дома.
В эпоху существования СССР Международный день защиты детей отмечали речами и дискуссиями о правах и благополучии детей, проводили показы новых детских художественных фильмов и телепередач, устраивали спортивные соревнования для детей, часто приглашая к участию и родителей.
В обычной семье родители и бабушки-дедушки тоже стараются отметить праздник. Взрослые дарят детям подарки, устраивают для них различные развлечения. Этому немало способствуют и местные исполнительные органы городов, которые очень стараются сделать этот день для детей действительно праздничным.
В этом году, в связи с распространением коронавирусной инфекции многие мероприятия будут проводиться в онлайн-формате. План мероприятий включает в себя интернет-конкурсы, акции, челленджи для детей дошкольного возраста.
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