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Умерший от COVID-19 житель Уральска дважды сдавал ПЦР-тесты: анализы были отрицательные

Просмотров:1463 Опубликовано: Сегодня, 13:08
Умерший от COVID-19 житель Уральска дважды сдавал ПЦР-тесты: анализы были отрицательные
© Sputnik / Виталий Тимкив
Последний тест он сдал за день-два до того, как проявились симптомы болезни. Сопутствующих заболеваний у него не было

В Казахстане 30 мая скончались три пациента с коронавирусной инфекцией: в Шымкенте, Павлодарской и Западно-Казахстанской областях. Минздрав сообщил об их смерти 31 мая: сутки ушли на то, чтобы установить, действительно ли люди умерли от COVID-19 или были другие причины, а коронавирус стал только сопутствующим заболеванием.

Жительница Павлодарской области и житель Шымкента оба были диабетиками и долгое время состояли на учете. Умерший мужчина из Уральска при жизни на учете не состоял и, помимо коронавирусной инфекции, заболеваний у него не было, сообщает "Мой город" со ссылкой на пресс-службу акима области. Ему было 53 года, и он долгое время не обращался к врачам, когда появились симптомы инфекции.

Мужчина работал на месторождении ТОО "Тенгизшевройл" вахтовым методом, в Уральск вернулся 3 мая на автобусе, и с блокпоста его сразу госпитализировали в карантинный стационар.

"Был взят мазок на COVID-19, получен отрицательный результат. Учитывая эпидемиологический анамнез, определен как потенциальный контакт и переведен в провизорный стационар. 9 мая взяты анализы на COVID-19, с отрицательным результатом выписан на домашний карантин. С 10 мая находился на домашнем карантине под наблюдением медицинских работников прикрепленной поликлиники", - сообщили в областном акимате.

Под наблюдением - это значит, что врачи должны были звонить ему каждый день и спрашивать о самочувствии.

В первый же день домашнего карантина у мужчины появились симптомы: першение в горле, слабость, потеря аппетита. Однако, как сообщают в акимате, на протяжении следующих девяти дней за медицинской помощью он не обращался, а когда звонили врачи, на свое состояние он не жаловался.

Подробности об умершей павлодарке: ранее от COVID-19 скончался ее муж

"Состояние здоровья ухудшилось 19 мая, появилась одышка при ходьбе, выраженная слабость, не смог встать с постели. Вызвал 103 и бригадой скорой медицинской помощи доставлен в провизорный стационар, где взят мазок на Covid-19, который дал положительный результат", - рассказали в акимате.

Его госпитализировали в реанимацию областной инфекционной больницы с двухсторонней пневмонией, но состояние его только ухудшалось, и 30 мая у мужчины остановилось сердце.

Житель Уральска стал 41-м казахстанцем, умершим от коронавирусной инфекции.


Источник: sputniknews.kz
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