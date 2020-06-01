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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Казахстане ужесточают требования по решёткам на окнах

Просмотров:1448 Опубликовано: Сегодня, 14:31
В Казахстане ужесточают требования по решёткам на окнах
Фото: astv.ru
С начала года был зарегистрирован 21 случай выпадения детей из окон.

В Казахстане ужесточают требования по наличию решеток на окнах для родителей, воспитывающих маленьких детей. Об этом сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты Урал Абдрахманов, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, всего с начала года был зарегистрирован 21 случай выпадения детей из окон.

Комитетом были внесены соответствующие изменения в государственные стандарты по требованию укомплектования открывающих створок специальными устройствами решеточного типа, а также укомплектованию требований по замкам безопасности. Эти меры позволят снизить количество случаев выпадения детей и детских смертей, - сообщил Урал Абдрахманов во время онлайн-конференции на Facebook.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • kolu411
  • tolk
 Ян (Посетители) Сегодня, 15:53
Щикарно будут смотреться фешенебельные многоэтажки типа "Грин парк" с решётками на окнах,чушь такая чушь.
 
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 Beluy (Посетители) Сегодня, 15:06
"Управление снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты"

Каких только Шаран у нас нет
 
 

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