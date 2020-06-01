Угроза второй волны заболевания замедляет рост курса тенге - эксперт

Укреплению курса тенге способствовало восстановление рынка энергоносителей, а также постепенное снятие карантинных мер во всем мире. По мнению эксперта Александра Янюка, вялое восстановление курса тенге объясняется угрозой второй волны заболеваемости COVID-19, передает ИА «NewTimes.kz».
Эксперт по финансам CEX.IO Broker Александр Янюк считает, что укреплению национальной валюты помогает фактор восстановления рынка энергоносителей, а также постепенное снятие карантинных мер во всем мире.
«Восстановление экономических связей в Казахстане займет небольшое время. По прогнозам ЕБРР, это произойдет до середины 2021 года. Тем не менее вероятность второй волны коронавируса сохраняется, и это заставляет инвесторов не торопиться с покупкой тенге, этим и объясняется достаточно вялое восстановление казахстанской валюты», — говорит эксперт.
Нефть марки Brent в конце недели выросла до 37,7 долларов за баррель, в моменте достигнув значений выше 38 долларов. По словам Александра Янюка, инвесторы готовятся к очередному заседанию ОПЕК+ в июне, поэтому возможны ценовые всплески. Стоимость нефти в рамках диапазона 34-38 долларов за баррель будет восприниматься инвесторами как позитивный фактор.
Цена доллара в обменниках несколько снизилась. Сегодня американскую валюту можно купить в пределах 410-413 тенге.
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