«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 01 Июня
+21...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 411.54 KZT
  • €1 = 458.13 KZT
  • 1 RUB = 5.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Четырёх казахстанок осудили за торговлю людьми

Просмотров:335 Опубликовано: Сегодня, 18:24
Четырёх казахстанок осудили за торговлю людьми
Фото из Сети интернет
Две женщины получили два месяца лишения свободы, ещё две – семь лет заключения.

Четырёх гражданок Казахстана осудили в Бахрейне за торговлю людьми, сообщает агентство GDN Online.

"Члены крупной сети торговали людьми, которые вовлекали женщин из Казахстана в проституцию, обещая им высокооплачиваемую работу в Бахрейне, их приговорили к лишению свободы. Возглавлял ОПГ 39-летний гражданин Бахрейна, его сообщницами были четыре женщины из Казахстана, три гражданина Бахрейна и один мужчина из Индии", – говорится в сообщении.

Девятерых обвиняемых суд признал виновными в торговле людьми, нанесении телесных повреждений и незаконном лишении свободы. Четверо граждан Бахрейна и две казахстанки были приговорены к семи годам лишения свободы, гражданин Индии получил три месяца лишения свободы, ещё две казахстанки – два месяца лишения свободы за пособничество и подстрекательство к преступлению.

У осужденных конфисковали 200 тысяч бахрейнских динаров (218,4 млн тенге), полученных от торговли людьми и торговли наркотиками.

Членов группировки арестовали после того, как консульство Казахстана сообщило властям Бахрейна о том, что женщину из Казахстана силой заставили заниматься торговлей людьми. Одна из казахстанских женщин отрицала участие в торговле людьми, но подтвердила, что работала проституткой.

«Я приехала в Бахрейн в октябре 2018 года, чтобы работать проституткой. Мне тогда сказали, что 39-летний бахрейнский бизнесмен может помочь мне в этом», – рассказала 20-летняя женщина прокурорам.

Она призналась, что работала проституткой в отеле и делилась заработанными деньгами с другими казахстанками. За интим-услуги она получала около 50 динаров (примерно 50 тыс. тенге, или 120 долларов).

В воскресенье, 31 мая, Высокий уголовный суд Бахрейна признал всех членов ОПГ виновными в торговле людьми, нападении и удержании своих жертв в плену.

«Против них было предъявлено достаточно доказательств. Обвиняемые заманивали своих жертв, отбирали паспорта и держали их в плену, прежде чем заставлять их заниматься проституцией», – говорится в решении суда.

"В результате расследования была выявлена сеть торговцев людьми, члены которой силой вовлекли 21 человека в торговлю людьми", – отмечается в публикации.


Источник: informburo.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика