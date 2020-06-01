Четырёх казахстанок осудили за торговлю людьми

Две женщины получили два месяца лишения свободы, ещё две – семь лет заключения.



Четырёх гражданок Казахстана осудили в Бахрейне за торговлю людьми, сообщает агентство GDN Online.



"Члены крупной сети торговали людьми, которые вовлекали женщин из Казахстана в проституцию, обещая им высокооплачиваемую работу в Бахрейне, их приговорили к лишению свободы. Возглавлял ОПГ 39-летний гражданин Бахрейна, его сообщницами были четыре женщины из Казахстана, три гражданина Бахрейна и один мужчина из Индии", – говорится в сообщении.



Девятерых обвиняемых суд признал виновными в торговле людьми, нанесении телесных повреждений и незаконном лишении свободы. Четверо граждан Бахрейна и две казахстанки были приговорены к семи годам лишения свободы, гражданин Индии получил три месяца лишения свободы, ещё две казахстанки – два месяца лишения свободы за пособничество и подстрекательство к преступлению.



У осужденных конфисковали 200 тысяч бахрейнских динаров (218,4 млн тенге), полученных от торговли людьми и торговли наркотиками.



Членов группировки арестовали после того, как консульство Казахстана сообщило властям Бахрейна о том, что женщину из Казахстана силой заставили заниматься торговлей людьми. Одна из казахстанских женщин отрицала участие в торговле людьми, но подтвердила, что работала проституткой.



«Я приехала в Бахрейн в октябре 2018 года, чтобы работать проституткой. Мне тогда сказали, что 39-летний бахрейнский бизнесмен может помочь мне в этом», – рассказала 20-летняя женщина прокурорам.



Она призналась, что работала проституткой в отеле и делилась заработанными деньгами с другими казахстанками. За интим-услуги она получала около 50 динаров (примерно 50 тыс. тенге, или 120 долларов).



В воскресенье, 31 мая, Высокий уголовный суд Бахрейна признал всех членов ОПГ виновными в торговле людьми, нападении и удержании своих жертв в плену.



«Против них было предъявлено достаточно доказательств. Обвиняемые заманивали своих жертв, отбирали паспорта и держали их в плену, прежде чем заставлять их заниматься проституцией», – говорится в решении суда.



"В результате расследования была выявлена сеть торговцев людьми, члены которой силой вовлекли 21 человека в торговлю людьми", – отмечается в публикации.