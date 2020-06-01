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Популярные заведения закрывают и штрафуют за нарушения карантинных норм

Просмотров:307 Опубликовано: Сегодня, 19:47
Популярные заведения закрывают и штрафуют за нарушения карантинных норм
Фото : rubic.us
Деятельность 39 объектов была приостановлена в Алматы.

Главнывй санврач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал о выявленных нарушениях саннорм на открывшихся в Алматы объектах, передает zakon.kz.

По его словам, были сформированы мониторинговые группы, куда вошли представители райакиматов, городского центра Атамекен, санврачи и полиция.

Задача была сначала подготовить объекты. Требования, в целом, небольшие. Крупные предприятия отнеслись с пониманием. Выполняли даже те меры которые мы не заставляли, а рекомендовали. Касательном малого бизнеса. Работа была направлена в формат разъяснительной работы. Мы провели 1989 обследований. В 65 случаях были наложены административные взыскания. Да, штрафы крупные. В первую очередь это касалось тех, кто грубо нарушает, постоянно, несмотря на предупреждение, - сказал спикер.

Деятельность 39 объектов была приостановлена.

В минувшие выходные дни, по словам Бекшина, мониторинговые группы проверили 153 объекта. В итоге была приостановлена деятельность 14 объектов. Тех, которые не реагировали на неоднократные предупреждения. На 12 предприятий были наложены адмштрафы.

Далее он привел список оштрафованных объектов. Это: ТОО "Рейтил сервис групп" кофейня, ресторан "Жан плов лагман", кафе "Шашлычная на Кировва", кафе "Шашлычный двор", кафе "Боржоми", кафе "Алма-Ата", минимаркет "Байтас".

Также приостановлена деятельность кафе "Прованс", кафе "Лаффа", копировального центра.

В Жетысуском районе наложены адмаштрафы на кафе "Дильназ", "Акбулак", "Шапагат".


Источник: zakon.kz
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