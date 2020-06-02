Ещё 263 казахстанца заболели COVID-19

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 263 заболевших коронавирусной инфекцией.



Прирост составил 2,3%.



В разрезе регионов:



город Нур-Султан – 59 (2,7%)



город Алматы – 29 (1,1%)



Западно-Казахстанская область – 27 (4,1%)



Карагандинская область – 24 (2,6%)



Мангистауская область – 19 (7,1%)



город Шымкент – 18 (2,1%)



Кызылординская область – 16 (4,0%)



Алматинская область – 15 (4,2%)



Атырауская область – 14 (1,3%)



Жамбылская область – 13 (3,4%)



Павлодарская область – 11 (5,3%)



Восточно-Казахстанская область – 7 (5,2%)



Актюбинская область – 6 (1,7%)



Туркестанская область – 5 (1,3%)



Всего в стране выявлен 11571 заболевший.