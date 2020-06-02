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«Спим на картоне, кушаем среди трупов»: Таджики застряли на границе Казахстана

Просмотров:2181 Опубликовано: Сегодня, 09:13
«Спим на картоне, кушаем среди трупов»: Таджики застряли на границе Казахстана
Кадр из видео телеканала «Астана»
Граждане Таджикистана больше двух месяцев живут на автостоянке в Туркестанской области, недалеко от границы с Узбекистаном. Они не могут попасть домой из-за карантина, передает телеканал «Астана».

У многих закончились деньги, людям негде помыться, едят в антисанитарных условиях.

Рассказывают, что узбекские таможенники не пропускают даже тела погибших. Поэтому трупы здесь гниют прямо на солнце.

На автостоянке, что вблизи таможенного поста более 200 граждан Таджикистана.

Рабочие мигранты, женщины, дети, среди которых даже инвалиды-колясочники.

Все они не могут пересечь узбекскую границу и отправиться оттуда на родину. Люди спят на картоне. Тем, кому места не хватило, расположились прямо возле общественного туалета.

Повсюду мусор и антисанитария. В таких условиях приходится даже готовить еду.

«Вот там казан стоит. Еду готовим. Где-то 100 человек кушают, остальные голодают. Даже беременные женщины тут находятся. Они сами из мусорных пакетов для себя строили палатки. Дети грязные. Некоторые 20 дней не купались», — рассказывает гражданин Таджикистана Умар Хамидов.

У многих уже закончились деньги. Ведь большинство таджикистанцев находятся тут уже больше 70 дней.

В марте закрыли границы из-за карантина, и иностранцы застряли. Не пропускают через таможенный пост и тела усопших.

Неделю назад в цинковом гробу из России сюда доставили труп таджикского рабочего.

Но груз 200 пограничники не пропустили. Несколько дней тело гнило под солнцем на этой самой стоянке, рассказывают люди.

«От него воняло, если честно. Ну, труп если человек умирает, то от него воняет. В Жетысае наши ребята его похоронили», — говорит Умар Хамидов.

Сейчас иностранцам помогают местные волонтеры. Привозят продукты, одежду.

Но этого зачастую не хватает. Таджикистанцы говорят, что через соцсети обращались за помощью в свое правительство.

После этого приехали представители посольства, но решить ничего не смогли, сетуют люди.

«Кто-то же должен же нам помочь. У нас ведь есть свое государство под названием Таджикистан. И что мы теперь тут останемся?! Мы же хотим к своим родным вернуться.

Наши представители каждый раз говорят одно и то же: «Ждите, ждите». Нам это уже надоело», — жалуется гражданин Таджикистана Бегалы Халкаров.

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Таджикистан в РК Хайрулло Ибодзода сообщил редакции телеканала, что его соотечественники вернутся домой через несколько дней.

Сейчас дипломаты пытаются получить разрешение на прохождение границы от узбекской стороны.

«Получили добро с казахстанской стороны, получили добро из Душанбе. И вот сейчас согласовываем с аосольством Таджикистана в Узбекистане.

Я думаю, что в ближайшие дни, сегодня или завтра, мы получим добро и будем их транспортировать от Жибек Жолы до города Худжанда в Таджикистан», — говорит Хайрулло Ибодзода.

Дипломат также признался, что с момента карантина на таможенных постах часто возникают скопления людей.

Но без внимания, говорит посол, они никого не оставляют. Ждать и испытывать неудобства приходиться из-за того, что сложно получить оперативное разрешение в условиях ЧП.

По официальным данным, после закрытия границ дипломатическое представительство помогло вернуться на родину двум тысячам таджикистанцев.

К слову, число заболевших коронавирусом COVID-19 на сегодня достигло в мире 6 млн 361 тыс 721, из них в Таджикистане — 4 тыс 013 случаев.

В Казахстане на утро 2 июня выявлено 11 тыс 571 заболевших коронавирусной инфекцией.



Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 6 )

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  • Expert
  • Pinochet
  • Vohazab
 Ян (Посетители) Сегодня, 10:17
Безразличие и ненависть к людям правят бал в последнее время,а ведь совсем недавно мы были братскими народами и не баи правили республиками,а 1 секретари.
 
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  • Vohazab
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 10:15
Цитата: zhanino
флаг в руки, покажите своим примером, писать тут все умные

ну давайте только не будем умничать.
откуда вы знаетет чем я вообще занимаюсь?
Цитата: mer
Откуда они ехали с детьми, с женщинами, с курорта что ли? На заработки с ними не едут.

да какая разница если люди попали в такой оборот.
не сложно же минимальные условия помочь организовать.
 
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  • Expert
 mer (Посетители) Сегодня, 09:56
Откуда они ехали с детьми, с женщинами, с курорта что ли? На заработки с ними не едут.
 
-1
  • Vohazab
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  • tolk
  • Expert
 zhanino (Посетители) Сегодня, 09:45
Pinochet,
флаг в руки, покажите своим примером, писать тут все умные
 
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  • Expert
 makenych (Посетители) Сегодня, 09:37
Их и из России не выпускают они в полях на границе с РК себе лагеря строят.
 
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  • leo529
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  • Aktauskii
  • веснушка
  • mer
  • 490
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 09:19
по содержанию статьи акцент на том, что плохие узбеки и таджики.
но у меня вопрос - наше казахское гостеприимство где?
мы с гордостью вспоминаем как помогали всем ссыльным, и что теперь? куда это все делось?
мы че, не можем 200 человек поддержать в трудную минуту?
или это забота только волонтеров?
 
 

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