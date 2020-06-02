ЕНТ в Казахстане стартует 20 июня

В текущем году ЕНТ в Казахстане пройдет с 20 июня по 5 июля, и в нем примут участие 131 755 абитуриентов. Как сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, для безопасности детей аудитории будут наполнять всего на 50%, а родителям запретят ожидать на улице.
«Формат ЕНТ в этом году не изменился, будет проводиться в бумажном варианте по пяти предметам – три обязательных и два профильных, всего 120 тестовых заданий, максимальное количество баллов – 140. В этом году 111 тыс. человек подали заявку, по сравнению с прошлым годом на 11% больше, всего на участие в ЕНТ зарегистрировано 131 755 заявлений. Тестирование будет проводиться в установленные сроки с 20 июня по 5 июля с соблюдением строгих санитарных эпидемиологических правил на базе 161 пункта», - сказал Аймагамбетов.
В пунктах проведения тестирования будет 1200 аудиторий, а заполнять их будут лишь на 50%, чтобы обеспечить социальное дистанцирование. Кроме того, до начала тестирования будет предпринято пять мер дезинфекции: прохождение через дезинфицирующий тоннель, обработка обуви специальным дезинфицирующим ковриком, обработка рук санитайзером, контроль измерения температуры каждого абитуриента, предоставление одноразовой маски.
«Родителям и другим сопровождающим лицам запрещено ожидать детей на территории сдачи ЕНТ. Будет вестись онлайн-трансляция, которая позволит родителям наблюдать за ходом проведения тестирования», - также подчеркнул министр.
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