Когда дороги Казахстана приведут в порядок

Автомобильные дороги будут в хорошем состоянии к 2026 году.
Все автодороги республиканского значения будут находится в хорошем и удовлетворительном состоянии к 2026 году. Об этом сегодня на отчетной встрече с населением рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, сообщает корреспондент zakon.kz.
В предстоящие 6 лет мы планируем строительство и реконструкцию 10 тыс. км автодорог (в том числе 3,8 тыс. км переходящих проектов), а также капитальный и средний ремонт 11 тыс. км дорог республиканской сети, - сообщил он.
Кроме того, Атамкулов отметил, что перед министерство стоят амбициозные задачи: довести долю автодорог республиканского значения в хорошем и удовлетворительном состоянии до 100%, увеличить протяженность дорог I и II технической категории до 60%, долю платных дорог до 45%, со 100% обеспечением объектами придорожного сервиса.
Железнодорожный транзит планируем увеличить на 49% с 18 до 26,9 млн тонн. Контейнерный транзит увеличим в 2 раза и доведем до 1,6 млн контейнеров в 2025 году. Перевозки пассажиров увеличатся на 35% с 8,1 до 11 млн. человек в год, - добавил он.
По словам чиновника, реализация намеченных проектов позволит создать 550 тыс. рабочих мест. В результате, производительность труда в транспортной отрасли вырастит на 20%, а объем инвестиций увеличится в 3 раза.
В 2020 году ремонтными работами охвачено 9,5 тыс. км автодорог республиканского и местного значения (строительство и реконструкция – 4 тыс. км и ремонт – 1,5 тыс. км республиканской сети, ремонт местной сети – 4 тыс. км). Строительство и реконструкция ведется на 4 тыс. км автодорог республиканской сети (Караганда-Балхаш-Капшагай, Актобе-Атырау-Астрахань Талдыкорган-Усть-Каменогорск, Калбатау-Майкапшагай, Кокшетау-Петропавловск-Курган, Узынагаш-Отар, Мерке-Бурылбайтал, Костанай-Денисовка, Ушарал-Достык).
По итогам года движение будет открыто на 2,6 тыс. км автодорог.
В соответствии с поручением поставленным перед правительством в конце 2020 года планируется открыть движение на участках автодорог общей протяженностью 2,6 тыс. км.
- Талдыкорган-Усть-Каменогорск (763 км) – 763 км; - Караганда-Балхаш-Капшагай (955 км) - 645 км (363 км-Караганда-Балхаш, 282-Балхаш-Курты); - Актобе–Атырау-Астрахань (725 км) - 279 км (60 км Атырау-Астрахань, 219 км Кандыагаш-Макат); - Калбатау-Майкапшагай (415 км) – 415 км; - Мерке-Бурылбайтал (266 км) – 266 км; - Ушарал-Достык (184 км) - 60 км; - Узынагаш-Отар (96 км) – 56 км; - Кокшетау-Петропавловск-Курган (260 км) -67 км (60 км-Петропавловск-Курган, 7-км подъезд г.Кокшетау); - Костанай-Денисовка (114 км) - 60 км (Рудный-Денисовка).
Капитальным и средним ремонтом охвачено 1,5 тыс. км, из которых будут завершено 1,1 тыс. км. На сегодняшний день функционирует 1 815 объектов придорожного сервиса, из которых 894 (49%) соответствует требованиям Национального стандарта. Министерство совместно с акиматами областей в рамках соглашения о сотрудничестве проводит работу по увеличению объектов придорожного сервиса, соответствующих Национальному стандарту, - добавил он.
В этом году планируется строительство 23 АЗС с санитарно-гигиеническими узлами (СГУ), а также отдельную установку 70 единиц санитарно-гигиенических узлов. Тем самым, 58% объектов придорожного сервиса будет приведено в соответствие с требованиями национального стандарта.
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