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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Привлечь к ответственности Ширин Нарчаеву требует член НСОД

Просмотров:1277 Опубликовано: Сегодня, 14:33
Привлечь к ответственности Ширин Нарчаеву требует член НСОД
Фото из Сети интернет
Известный блогер из Шымкента, юрист и член Национального совета общественного доверия Айгуль Орынбек возмущена очередным роликом модели Ширин Нарчаевой.

«Нужно возбудить уголовное дело на эту девушку, оскорбившую хлеб, саукеле, во время ЧП еще и национальную валюту. Мы промолчали, когда она одела на голое тело саукеле, вытирала сопли о тенге, а теперь вот этот ролик с баурсаками, где она снялась с голой задницей! Это оскорбление всего народа! Это специально снятые ролики, к которым она тщательно, заранее готовилась, чтобы оскорбить национальные ценности. И с целью оскорбления национальной чести и достоинства, провокации и разжигания розни разместила их в социальных сетях. Обращаюсь к Генеральной прокуратуре с просьбой проверить действия гражданки Ширин и наказать ее по статье 174 Уголовного кодекса! Нужно прекратить оскорбление нации и разжигание розни!» — написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, недавно скандально известная модель и блогер Ширин Нарчаева разместила в соцсетях ролик, где она полуобнаженной ест свежеиспеченные бауырсаки.


Источник: altyn-orda.kz
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Комментарии ( 4 )

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kochevneg (Посетители) Сегодня, 17:37
Good Citizen,
Ответил кто нить? А то у меня тоже друг спрашивает

Надо б какую нить умную подпись замутить
 
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  • kochevneg
 Good Citizen (Посетители) Сегодня, 17:05
а где можно посмотреть? друг спрашивает
 
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  • freizer
  • Мимоза
  • vaterloo
  • Dilda
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 14:50
че за дичь?
может давайте на костре сожгем ее сразу?
Нужно возбудить уголовное дело на эту девушку, оскорбившую хлеб, саукеле, во время ЧП еще и национальную валюту...Нужно прекратить оскорбление нации и разжигание розни!

и этот человек является юристом и членом Национального совета общественного доверия?
кто вообще мог хоть что либо доверить ей?
лично я ничего не доверял.
 
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  • kolu411
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 freizer (Посетители) Сегодня, 14:44
А что она сделала? Скушала в полуобнаженном виде хлеб и из за этого весь сыр-бор?
 
 

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