Привлечь к ответственности Ширин Нарчаеву требует член НСОД

Известный блогер из Шымкента, юрист и член Национального совета общественного доверия Айгуль Орынбек возмущена очередным роликом модели Ширин Нарчаевой.



«Нужно возбудить уголовное дело на эту девушку, оскорбившую хлеб, саукеле, во время ЧП еще и национальную валюту. Мы промолчали, когда она одела на голое тело саукеле, вытирала сопли о тенге, а теперь вот этот ролик с баурсаками, где она снялась с голой задницей! Это оскорбление всего народа! Это специально снятые ролики, к которым она тщательно, заранее готовилась, чтобы оскорбить национальные ценности. И с целью оскорбления национальной чести и достоинства, провокации и разжигания розни разместила их в социальных сетях. Обращаюсь к Генеральной прокуратуре с просьбой проверить действия гражданки Ширин и наказать ее по статье 174 Уголовного кодекса! Нужно прекратить оскорбление нации и разжигание розни!» — написала она на своей странице в Facebook.



Напомним, недавно скандально известная модель и блогер Ширин Нарчаева разместила в соцсетях ролик, где она полуобнаженной ест свежеиспеченные бауырсаки.