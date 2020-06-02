WhatsApp выплачивает деньги всем пользователям

Мессенджер WhatsApp является невероятно крупным и известным, так как используют его на постоянной ежедневной основе свыше 2 млрд человек, а это, к слову, более чем четверть от всего населения планеты.



На практике это означает, что каждый современный человек так или иначе пользуется этим программным обеспечением, находя его самым лучшим среди всех существующих на рынке.



При помощи данного сервиса можно совершать голосовые звонки, отправлять текстовые сообщения, совершать голосовые звонки, звонить по видеосвязи, общаться в групповых чатах, а также совершать огромное множество других действий по своему собственному усмотрению, не испытывая при этом никаких сложностей и затруднений.



Функциональные возможности этого сервиса постоянно расширяют, а не так давно в него внедрили функцию защиты шифрования резервных копий.



Разработчики стараются по мере возможности реализовывать в месседжере все функции и возможности, делая это ради того, чтобы таким образом удовлетворять запросы и нужды множества людей. Очевидно, что чем шире функциональные возможности у WhatsApp, тем больше людей найдут это программное обеспечение нужным и полезным для решения различных повседневных задач.



Уже сейчас с его помощью компании, бизнес-пользователи, могут общаться со своими клиентами через данный мессенджер, пускай подобный подход в России и Украине практически не используется, однако он является нормой для стран Европы, США и ряда других государств. Данный мессенджер, чтобы обрести еще большую известность, решил запустить свою собственную платежную систему.



Новая разработка называется WhatsApp Pay, а представляет она из себя полноценный сервис быстрых переводов денег. Чтобы пополнить свой счет достаточно ввести данные от банковской карты, после чего с нее спишется необходимая денежная сумма, причем без какой-либо комиссии она окажется зачислена на счет. Затем эти самые деньги можно передать кому-либо прямо в рамках диалога в мессенджере, а их получатель сможет вывести их на свою банковскую карту без комиссии. Это лишь одна из тех функций, доступ к которым предоставляет новая платформа, работающая на базе технологии Unified Payments Interface (UPI).



В настоящее время это экспериментальный проект, и именно поэтому, чтобы повысить его популярность, администрация мессенджера пошла на неожиданный шаг.



Как удалось выяснить, мессенджер WhatsApp решил выплачивать деньги всем пользователям, но конечно же не просто так. Подобным образом сервис хочет повысить свою собственную известность и увеличить численность аудитории фирменной платежной системы. Все желающие за счет этого могут единоразово получить в долг сумму до $1000 (72 000 рублей), причем вернуть ее затем нужно будет без какой-либо переплаты, то есть, проще говоря, платить никаких процентов не потребуется.



Более того, деньги предоставляются на банковскую карту без каких-либо комиссий и прочих условий, поэтому платить за что-либо дополнительно гарантированно не потребуется, как это часто бывает в различных банках по всему миру.



Администрация сервиса для общения уверена в том, что такая временная акция, проводится которая до 1 августа 2020 года, позволит сделать фирменную платежную систему максимально популярной.



В настоящее время такого рода возможность предоставляется только жителям Индии, но в скором будущем доступ к ней вполне могут получить и граждане других государств, в том числе России. Ранее удалось выяснить, что мессенджер WhatsApp разрешил читать переписку всех пользователей через Google.