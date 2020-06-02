Число больных растёт: Минздрав объяснил снятие ЧП в Казахстане

Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова объяснила снятие режима ЧП при росте случаев заболевания коронавирусом в стране, передает корреспондент Tengrinews.kz.
На онлайн-брифинге журналист спросил Айжан Есмагамбетову, почему, когда в стране фиксировали только завозные случаи COVID-19, действовал строгий карантин и режим ЧП, а как только увеличилось количество местных случаев, началось смягчение карантинных мер и последовала отмена ЧП.
Главный санврач страны назвала несколько причин. Во-первых, благодаря строгому карантину удалось избежать резких пиков заболеваемости.
"Опыт стран в январе-феврале показывал, что инфекция имела взрывной характер. В странах был высокий пик заболеваемости, высокая летальность, большое количество тяжелых случаев. Система здравоохранения испытывала огромные трудности. Нам удалось избежать резкого пика и снизить темп прироста благодаря своевременно объявленному карантину и режиму чрезвычайного положения. Если репродуктивное число вначале составляло 1 к 3, то есть от одного человека заражались трое, то потом снизилось до 1 к 2, 1 к 1 и доходило даже до 0,9", - отметила Айжан Есмагамбетова.
Главный санврач страны добавила, что вместе с этим во время строгого карантина удалось нарастить мощности лабораторий для своевременного выявления заболевших. Если вначале проводилось от 1 тысячи тестов в сутки, то теперь - до 20 тысяч.
"Объем тестирования позволил оценить уровень распространенности КВИ в стране. Несмотря на то что наблюдается рост числа заболевших, мы не видим роста летальности или роста количества тяжелых больных. Это говорит о том, что ситуация под контролем и система здравоохранения подготовлена для того, чтобы своевременно реагировать, выявлять случаи, оказывать медпомощь больным с тяжелыми случаями и не допускать роста летальности", - отметила Айжан Есмагамбетова.
Однако несмотря на то что система здравоохранения не испытывает большой нагрузки и ситуация под контролем, Айжан Есмагамбетова попросила казахстанцев выполнять меры профилактики.
Ранее Айжан Есмагамбетова пояснила рост числа заболевших коронавирусной инфекцией, а также рассказала, как Казахстан защищается от второй волны COVID-19.
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