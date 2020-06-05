«Они заторможенные»: Выпускники встретили рассвет в отделении полиции

Стражи порядка нашли коттедж, в котором выпускники столичной школы отмечали окончание школы. Праздник сулил стать главным событием жизни молодежи, но подросткам и их родителям он запомнится выписанными штрафами, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на телеканал «Евразия».
Выпускники одной из столичных школ встретили рассвет не на берегу Ишима, а в отделении полиции. Днем они получили долгожданные аттестаты, а вечером решили с шиком отметить это событие. Но праздник не удался. В самый разгар вечеринки в коттедж, который арендовала молодежь, нагрянули полицейские.
Каким бы уважительным не был повод встречи, задержанные и их родители, не уйдут от наказания.
«Вы видите, что они заторможенные. Невнятная речь у них, невнятный взгляд, постоянно смотрят в одну точку. Поэтому сейчас поедем, будем дальше выяснять, что они употребляли, в каком количестве, совершеннолетние они или нет», — рассказал участковый инспектор по делам несовершеннолетних отделения ювенальной полиции района Алматы Айсулу Каримова.
Компания действительно состояла из выпускников одной из столичных школ. Их повезли в районный отдел полиции. А дальше медицинское освидетельствование, серьезный разговор с родителями и штрафы.
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