В Ухане умер врач, чья кожа потемнела из-за коронавируса

Китайский врач из Уханя Ху Вэйфэн, чья кожа почернела из-за повреждения печени, вызванного коронавирусом, умер в больнице, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Global Times.



Коронавирусную инфекцию у врача подтвердили еще в январе, с тех пор больше четырех месяцев он проходил лечение. Его состояние улучшилось в конце марта, тогда его отключили от системы искусственного кровообращения ЭКМО. В апреле Ху удалили трахеотомическую трубку, и он смог нормально говорить. Затем его перевели в общее отделение.



22 апреля и 21 мая Ху Вэйфэн перенес инсульт. О смерти доктора стало известно во вторник, 2 июня. Он стал шестым сотрудником в центральной больнице Уханя, умершим от коронавируса.



Стоит отметить, что второй доктор, чья кожа потемнела в результате побочного эффекта лечения, был выписан в мае. Его кожа постепенно вернула свой естественный цвет.