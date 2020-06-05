В Ухане умер врач, чья кожа потемнела из-за коронавируса

Китайский врач из Уханя Ху Вэйфэн, чья кожа почернела из-за повреждения печени, вызванного коронавирусом, умер в больнице, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Global Times.
Коронавирусную инфекцию у врача подтвердили еще в январе, с тех пор больше четырех месяцев он проходил лечение. Его состояние улучшилось в конце марта, тогда его отключили от системы искусственного кровообращения ЭКМО. В апреле Ху удалили трахеотомическую трубку, и он смог нормально говорить. Затем его перевели в общее отделение.
22 апреля и 21 мая Ху Вэйфэн перенес инсульт. О смерти доктора стало известно во вторник, 2 июня. Он стал шестым сотрудником в центральной больнице Уханя, умершим от коронавируса.
Стоит отметить, что второй доктор, чья кожа потемнела в результате побочного эффекта лечения, был выписан в мае. Его кожа постепенно вернула свой естественный цвет.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.