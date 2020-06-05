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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Житель Лисаковска отрезал свой орган

Просмотров:477 Опубликовано: Сегодня, 13:31
Житель Лисаковска отрезал свой орган
Фото: onkourologi.ru
Шансов его спасти не было.

В Лисаковске мужчина совершил членовредительство, передает zakon.kz.

При каких обстоятельствах это произошло, выясняется, пишут "Костанайские новости".

Факт зарегистрирован в полиции, проводится досудебное расследование. Установлено, что телесные повреждения мужчина нанес себе сам, - сообщили в пресс-службе ДП региона.

В облздраве сообщили, что мужчина был госпитализирован в хирургическое отделение лисаковской горбольницы спустя два часа после получения травмы. Шансов спасти половой орган не было. Его полностью ампутировали. Состояние самого пациента удовлетворительное.

По информации tobolinfo.kz, ЧП произошло 2 июня. По неподтвержденным данным, невольным очевидцем события стал коллега пострадавшего, который ненадолго отлучился, а когда вернулся, тот мужчина уже совершил акт членовредительства. Мужчины, 1979 года рождения, работает машинистом экскаватора в АО "КБРУ". Раненый был доставлен в Лисаковскую городскую больницу, где врачи оказали ему первую помощь и провели операцию. Половой орган пришили.

По данному факту руководством КБРУ проводится служебное расследование.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 15:25
Шансов спасти половой орган не было. Его полностью ампутировали
где врачи оказали ему первую помощь и провели операцию. Половой орган пришили
?
(
копипастеры вы читаете то что репостите?
???
)))
 
 

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