Житель Лисаковска отрезал свой орган

Шансов его спасти не было.



В Лисаковске мужчина совершил членовредительство, передает zakon.kz.



При каких обстоятельствах это произошло, выясняется, пишут "Костанайские новости".



Факт зарегистрирован в полиции, проводится досудебное расследование. Установлено, что телесные повреждения мужчина нанес себе сам, - сообщили в пресс-службе ДП региона.



В облздраве сообщили, что мужчина был госпитализирован в хирургическое отделение лисаковской горбольницы спустя два часа после получения травмы. Шансов спасти половой орган не было. Его полностью ампутировали. Состояние самого пациента удовлетворительное.



По информации tobolinfo.kz, ЧП произошло 2 июня. По неподтвержденным данным, невольным очевидцем события стал коллега пострадавшего, который ненадолго отлучился, а когда вернулся, тот мужчина уже совершил акт членовредительства. Мужчины, 1979 года рождения, работает машинистом экскаватора в АО "КБРУ". Раненый был доставлен в Лисаковскую городскую больницу, где врачи оказали ему первую помощь и провели операцию. Половой орган пришили.



По данному факту руководством КБРУ проводится служебное расследование.