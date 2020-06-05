Житель Лисаковска отрезал свой орган

В Лисаковске мужчина совершил членовредительство, передает zakon.kz.
При каких обстоятельствах это произошло, выясняется, пишут "Костанайские новости".
Факт зарегистрирован в полиции, проводится досудебное расследование. Установлено, что телесные повреждения мужчина нанес себе сам, - сообщили в пресс-службе ДП региона.
В облздраве сообщили, что мужчина был госпитализирован в хирургическое отделение лисаковской горбольницы спустя два часа после получения травмы. Шансов спасти половой орган не было. Его полностью ампутировали. Состояние самого пациента удовлетворительное.
По информации tobolinfo.kz, ЧП произошло 2 июня. По неподтвержденным данным, невольным очевидцем события стал коллега пострадавшего, который ненадолго отлучился, а когда вернулся, тот мужчина уже совершил акт членовредительства. Мужчины, 1979 года рождения, работает машинистом экскаватора в АО "КБРУ". Раненый был доставлен в Лисаковскую городскую больницу, где врачи оказали ему первую помощь и провели операцию. Половой орган пришили.
По данному факту руководством КБРУ проводится служебное расследование.
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