Утверждены сроки пребывания иностранцев в Казахстане

Премьер-министр РК Аскар Мамин подписал постановление Правительства Республики Казахстан от 02 июня 2020 года №342 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 21 января 2012 года № 148 "Об утверждении Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан и Правил осуществления миграционного контроля, а также учета иностранцев и лиц без гражданства, незаконно пересекающих Государственную границу Республики Казахстан, незаконно пребывающих на территории Республики Казахстан, а также лиц, которым запрещен въезд на территорию Республики Казахстан", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.



Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:



1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 21 января 2012 года № 148 "Об утверждении Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан и Правил осуществления миграционного контроля, а также учета иностранцев и лиц без гражданства, незаконно пересекающих Государственную границу Республики Казахстан, незаконно пребывающих на территории Республики Казахстан, а также лиц, которым запрещен въезд на территорию Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2012 г. № 29, ст. 388) следующие изменения:



в Правилах въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:



пункт 6 изложить в следующей редакции:



"6. Разрешенный срок пребывания иммигрантов в Республике Казахстан заканчивается:



для иммигрантов, прибывших в Республику Казахстан в порядке, не требующем получения визы, – по истечении тридцати календарных дней со дня пересечения Государственной границы Республики Казахстан;



для граждан государств-участников Евразийского экономического союза – по истечении девяноста календарных дней со дня пересечения Государственной границы Республики Казахстан;



для иммигрантов, прибывших на основании визы на въезд в Республику Казахстан, – по истечении срока визы;



для граждан государств, с которыми у Республики Казахстан имеются ратифицированные международные договоры, определяющие иные сроки пребывания, – по истечении сроков, указанных в этих договорах;



для иммигрантов, оформивших разрешение на временное проживание, – по истечении срока действия данного разрешения;



для иммигрантов, привлечённых к административной ответственности за ранее допущенные нарушения срока пребывания в Республике Казахстан, – по истечении пятнадцати дней после вынесения решения о привлечении к административной ответственности;



для иммигрантов, осужденных за совершение уголовного правонарушения, – по истечении десяти календарных дней после отбытия наказания или освобождения от наказания, за исключением случаев их выдворения на основании решения суда;



для иммигрантов, постоянно проживавших в Республике Казахстан и оформивших документы на выезд из Республики Казахстан за границу на постоянное место жительства, – в течение тридцати календарных дней после оформления документов;



для иммигрантов, которые в установленном уголовно-процессуальным законодательством порядке сообщили о совершении в отношении них деяний, признаваемых в соответствии с Уголовным кодексом Республики Казахстан тяжким или особо тяжким преступлением, – в течение тридцати календарных дней после рассмотрения заявления в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан;



для иммигрантов, осужденных по приговорам судов Республики Казахстан условно к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, а также условно-досрочно освобожденных, – по истечении пятнадцати календарных дней после завершения срока назначенного наказания либо не отбытой части наказания;



для иммигрантов, которые в установленном уголовно-процессуальным законодательством порядке признаны потерпевшими или свидетелями по уголовным делам о таких преступлениях, – срок пребывания продлевается на период, необходимый для расследования уголовного дела, но не более чем на девяносто календарных дней.