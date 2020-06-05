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Ещё в одном городе Казахстана усилят карантин

Просмотров:556 Опубликовано: Сегодня, 19:17
Ещё в одном городе Казахстана усилят карантин
Фото:elements.envato.com
В Уральске ввели новые ограничительные меры, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Западно-Казахстанской области Мухамгали Арыспаев.

В ходе брифинга он отметил, что в регионе все чаще регистрируются контактные случаи заражения коронавирусной инфекцией.

"Внесены изменения в постановление об ограничительных карантинных мерах. Запрещено проведение семейных мероприятий по месту проживания. Все организации и предприятия из отраслей, не включенных в список разрешенных видов деятельности, должны приостановить обычный режим работы на время действия карантина и могут функционировать дистанционно, в онлайн-режиме. Для общественного транспорта установлен режим работы с 6 до 12 часов и с 17 до 21 часа с соблюдением всех санитарных требований. Рынкам разрешено работать с понедельника по четверг с 9 до 13 часов, с пятницы по воскресенье с 10 до 16 часов. Ресторанам и барам запрещается использование кальянов", - сказал Мухамгали Арыспаев.

Главный государственный санитарный врач ЗКО призывал граждан воздержаться от посещения мест массового скопления людей и соблюдать социальную дистанцию. Ограничения будут действовать начиная с 6 июня до завершения карантина. Он в ЗКО объявлен до 15 июня.

Отметим, что 4 июня в Уральске из-за несоблюдения карантинных мер был закрыт парк культуры и отдыха, одно кафе, два торговых дома и приостановлено движение трех городских автобусных маршрутов.

Ранее сообщалось об усилении карантина в Атырау. По заявлению санврачей, усиление мер было обосновано двумя летальными исходами от коронавирусной инфекции в Атырауской области.


Источник: tengrinews.kz
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