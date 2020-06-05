Акима вынудили оправдываться за поступок сына

Аким сельского округа имени Ильяса Омарова Кошкарбай Нуртасов был вынужден оправдываться перед дисциплинарным Советом за поступок своего сына.



Как пишет портал Kstnews.kz, его сын использовал служебную машину в личных целях. Произошло это во время расследования пропажи 17-летнего Руслана Жуванышева.



В тот вечер парень взял без спроса служебную машину отца - Chevrolet Niva.



"В тот вечер я пришел усталый. Поел и сразу лег спать, мне кажется, я сына и не видел. Проснулся около половины 12 ночи, вышел во двор и увидел, что машины нет. Сразу позвонил сыну и сказал: "Машину на место!", - рассказывает аким.



Сын не отреагировал и машину не вернул. Что произошло той ночью на озере, сейчас расследуют полицейские. Подробности неизвестны. Руслана Жуванышева ищут уже месяц. Он пропал в ночь с 27 на 28 апреля – пошел на рыбалку с односельчанами на озеро и исчез. Его по-прежнему ищут полицейские, спасатели, военные, волонтеры и местные жители. В рамках возбужденного уголовного дела по статье 99 УК РК "Убийство" допрошено более 400 человек.



И что в тот момент, когда все окружающие искали пропавшего, сын акима разъезжал отдыхать на служебном автомобиле, вызвало множество вопросов к его отцу.



По словам члена Совета Динара Утебаева, которая с волонтерами выезжала на поиски пропавшего Руслана, ссылаясь на характеристики жителей села, говорила, что авторитет акима у населения есть. А вот к его сыну много вопросов.



"Сын акима, сын акима - так о нем там и говорят. Работал в органах, машину у отца брал постоянно".



Местные жители говорят, что сын акима вернулся домой после 3 часов ночи и был в пьян. Но так это или нет – неизвестно. Сын отцу сказал, что пил только пиво.



Другие члены Совета были единогласны, что нарушения есть. Мало того, что сын взял служебное авто, так и отправился на нем на отдых в тот момент, когда был объявлен строгий режим.

За проступок сына перед членами Совета отвечать вынужден отец.



"Сын за отца не отвечает - есть такая поговорка. Значит, можно сказать, что и отец за сына", - как всегда эмоционально высказался Токтарбай Кадамбаев.



Народ отзывается о нем хорошо, говорит, что аким нормальный, значит, и мы нормально отнестись должны. Так всех акимов можем пересажать и дальше работать некому будет. Строгий выговор надо дать ему и сказать: "Брат, думай дальше и о сыне своем, и о работе!".



В итоге акиму объявили о неполном служебном соответствии. Но работать на должности оставили.