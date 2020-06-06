Коронавирус особо опасен для лысых мужчин - учёные

Первый врач, погибший от вируса в США, был лысым.



Коронавирус особо опасен для лысых мужчин - ученые объяснили причину открытые источники



Для лысых мужчин коронавирусная инфекция представляет особую опасность и гораздо чаще влечет за собой тяжелые последствия. Это объясняется недостатком гормона андрогена, считает профессор университета Брауна Карлос Вамбьер. Его слова приводит Telegraph, передает Almaty.tv.



Группа ученых под его руководством выяснила, что именно андрогены способствуют подавлению вируса в организме. Медики рассматривают возможность проведения гормональной терапии для больных COVID-19. Однако на данном этапе эффективность такого лечения вызывает вопросы.



По результатам исследования, которое проводили в Испании, 79 процентов умерших с COVID-19 мужчин были лысыми. Из-за такой статистики это явление уже назвали «признаком Габрина» — в честь Фрэнка Габрина, первого врача, погибшего от вируса в США. Он также был лысым.



Ранее сообщалось, что смертность от коронавируса среди мужчин превышает смертность среди женщин. Причиной этому стала более интенсивная выработка антител среди пациенток в тяжелом состоянии. Также ранее полагалось, что на сложное протекание болезни влияет высокий уровень тестостерона в крови больных сильного пола.