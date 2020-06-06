Пожилой мужчина порезал себе вены в знак протеста в центре Алматы

«Это протест мой!» - сказал мужчина корреспонденту агентства в субботу.



Еще до приезда скорой помощи мужчине на руку наложили жгут и бинтовую повязку.



В настоящий момент в Алматы перекрыта площадь «Астана», по словам очевидцев, перекрыт также район ледового дворца Almaty Arena. Проспект Абая перекрыт от проспекта Назарбаева до улицы Достык как для транспорта, так и для пешеходов, по улице Байсеитовой стоят автобусы. В указанных районах наблюдается большое число силовиков. Корреспондент стал очевидцем того, как проспект Назарбаева обильно обрабатывают дезинфекционным раствором.



В районе Дворца Республики также наблюдается большое число полицейских, множество автобусов, есть эвакуаторы, машины для перевозки солдат.



В воздухе чувствуется сильный запах хлорки.



Проспект Достык перекрыт от улицы Курмангазы. На перекрестке наблюдается большое число народа. Дежурят не только полицейские, но и силовики в черных формах. Через громкоговоритель гражданам рассказывают о мерах предосторожности при коронавирусе, о необходимости соблюдать санитарные меры. На месте событий присутствуют медики, которые замеряют температуру присутствующим.



В какой-то момент группа людей попыталась устроить шествие, они поднимались вверх по улице Шевченко, на пересечении с улицей Курмангазы их блокировала полиция, те, кто стояли на другой стороне улицы, попытались присоединиться, но их также блокировали силовики, выстроившись в цепь, они оттеснили граждан в сторону улицы Кунаева.



Напомним, 5 июня главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин заявил, что контактировавших с больными коронавирусом на митинге госпитализируют с семьями. 6 июня в акимате города заявили, что доступ к центру Алматы ограничат ради дезинфекции, горожанам посоветовали не покидать дома.