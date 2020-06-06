Прошу выслушать правду о вакцинации - Елжан Биртанов

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов в очередной раз высказался о вакцинации, передает Tengrinews.kz. Свое мнение глава ведомства опубликовал в Facebook.



Вакцинация человека - это персональная профилактическая медицинская услуга, которая по действующему Кодексу и проекту нового Кодекса любому гражданину проводится только по согласию этого человека или его законного представителя (родителя ребенка).



Любой человек (родитель) имеет право на отказ. Вакцинация не является принудительной", - написал Биртанов.



Он подчеркнул также, что вакцинация - это "единственный, научно обоснованный и доказанный метод защиты населения от эпидемий инфекций".



Поэтому это обязательная мера государственного здравоохранения. Если вакцинация станет необязательной, то она станет необязательной и для исполнения врачами роддомов и поликлиник. Нам необязательно будет закупать эти вакцины.

Более четырех миллионов детей в год при рождении и позже не будут вакцинироваться за счет государства от полиомиелита, туберкулеза, столбняка, кори, коклюша, гепатита, пневмонии и других инфекций", - резюмировал министр.



"Вакцинация в Казахстане не является и не станет принудительной! Как и во всем мире, в нашей стране будут добровольные и обязательные вакцины. Но в каждом случае действует и остается право родителей на информированное согласие или отказ от вакцинации! Нет никаких норм, ограничивающих права непривитых детей! Есть только одна норма, обеспечивающая коллективный иммунитет, то есть защиту здоровья всех детей, посещающих детские сады", - завил он.



В то же время Минздрав опроверг информацию о том, что казахстанцев будут лишать родительских прав за отказ прививать ребенка.