В столице и Алматы начались задержания митингующих

Акимат Алматы сообщил, что в соответствии с законодательством уведомление о митинге не было поданоВ субботу, 6 июня, в столице и Алматы начались митинги Демократической партии, которая находится в процессе создания и движения ДВК, признанного судом экстремистским.В Астане возле площади Независимости задержано около 20-30 человек, в Алматы, на подступах к площади перед Дворцом Республики – по сообщениям наших корреспондентов – около семи. На пересечении улиц Абая-Назарбаева тоже идут задержания, так была увезена в Медеуский РОВД активистка Ася Тулесова.В Алматы к собравшимся вышли председатель Общественного совета Алматы Рахман Алшанов и руководитель управления социального благосостояния Данияра Алкебайулы, они просили активистов разойтись.Примерно в 11.25 напротив гостиницы "Казахстан" появился лидер Демпартии Жанболат Мамай.Собравшиеся требуют власти провести кредитную амнистию и забрать земли и объекты, переданные в частную собственность. Жанболат Мамай настаивает на том, чтобы к митингующим вышел аким Алматы Бахытжан Сагинтаев. Замакима города Ержан Бабакумаров призывает собравшихся разойтись и предлагает их развезти по домам. Он убеждает митингующих в том, что они неправильно оформили заявление на проведение митинга: они сделали это по старому закону, тогда как сегодня, 6 июня в силу вступил новый.В 11.45 начались задержания в парке Ганди, где тоже собрались активисты партии "Коше". К этому времени на пересечении Абая и Назарбаева было задержано около 30 протестующих.Накануне главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин сообщил, что видит в митингах угрозу санэпидситуации.Примерно в 12.35 на проспекте Достык начали проводить дезинфекцию улицы, пытаясь разогнать протестующих.СОБР взял в кольцо сторонников Демпартии, неподалеку в таком же оцеплении оказались вышедшие на митинг сторонники ДВК.