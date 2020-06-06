Устроившие драку сотрудницы "Казпочты" наказаны в Балхаше

Одна отделалась выговором, вторую отстранили от работы.
К строгим видам дисциплинарной ответственности привлечены две сотрудницы АО "Казпочта", подравшиеся в кабинете балхашского городского филиала на глазах посетителей и персонала, передает корреспондент BaigeNews.kz.
Об итогах служебного расследования сообщила администрация АО "Казпочта".
"Конфликт между стажером и оператором был спровоцирован стажером. По итогам разбирательства стажер отстранена от своих обязанностей, оператору объявлен выговор", – сообщили в администрации АО "Казпочта".
Но полицейские пока не поставили точку в этой драке. Обе девушки направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Медики должны установить, какие травмы получила каждая из них. В зависимости от тяжести телесных повреждений следователь примет решение – либо возбудить уголовное дело по факту причинения побоев, либо порекомендует им обращаться в суд с частными исками.
Напомним, потасовка в отделении "Казпочты" произошла 5 июня. Сотрудницы подрались в кабинете, однако, за инцидентом через стеклянную дверь смогли наблюдать все посетители. Один из очевидцев снял драку на видео
и опубликовал в соцсетях.
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