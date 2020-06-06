«Они подумали, что я везу активистов на митинг» - сын покойного Дулата Агадила

Сын покойного Дулата Агадила Бекзат Шакиров сообщил, что подвергся удушению со стороны полицейских.



«Я выезжал из Талапкера таксовать с четырьмя клиентами по пути. На трассе за мной поехал гаишник, остановил меня. Потом подъехала патрулька. Я спросил, какова причина остановки, мне ответили, что проверка документов, типа ОПМ. Я сказал, что не дам документы, сначала покажите свои документы. После подъехали еще 5-6 машин, одна патрулька, остальные – гражданские машины. Я отказался ехать в РОВД (Целиноградского района – КазТАГ), но мне скрутили руки и отвезли в РОВД. Там я увидел брата и хотел передать ему ключи от машины. Они стали меня останавливать и мы поругались. Тогда они подняли меня за руки и за ноги, а кто-то стал меня душить. Мой брат подошел и помог мне», - сообщил Шакиров корреспонденту агентства в субботу.



По словам 18-летнего парня, его продержали в РОВД около 15-20 минут, после чего отпустили без объяснения причин.



«Я думаю, что они подумали, что я везу активистов на митинг. Это не правильно, что меня беспричинно остановили. У меня болит плечо. Я хотел снять побои, но нигде ничего не работает», - добавил он.



В департаменте полиции Акмолинской области обещали прокомментировать ситуацию в течение одного часа.



Напомним, 25 февраля стало известно, что политический активист Дулат Агадил умер в СИЗО в Нур-Султане. Полиция утверждает, что он якобы был пьян и умер от острой сердечной недостаточности. Позже десятки протестующих перекрыли проспект Тәуелсіздік в Нур-Султане, требуя выхода к ним с объяснениями руководства МВД. Граждане требовали провести прозрачную судебно-медицинскую экспертизу. Силовики насильно поместили активистов в полицейские автобусы и увезли в неизвестном направлении. Перекрывших улицу полицейские назвали «провокаторами». По некоторым данным, задержаны около 50 человек, одному из задержанных сломали руку. В интернете распространялось видео задержания Агадила незадолго до его смерти – задерживающие одеты в гражданскую одежду, прячут свои лица, отказываются представиться, заковывают полтитактивиста в наручники и увозят на автомобиле с гражданскими номерами. Как выяснилось позже, контролер в СИЗО еще до смерти политактивиста знал, что Агадила несколько раз рвало в камере.



Активисты создали штаб по расследованию гибели своего соратника. Директор Казахстанского международного бюро по правам человека Евгений Жовтис считает, что тело Агадила должны обследовать независимые врачи-эксперты.



26 мая адвокат Галым Нурпеисов, представляющий интересы семьи погибшего политактивиста, сообщил о том, что родные подали заявление о привлечении к уголовной ответственности виновных лиц в следственном изоляторе, которые дежурили в день смерти Дулата Агадила.



28 мая прокуратура Нур-Султана заявила о том, что уголовное дело по факту смерти Дулата Агадила прекращено «за отсутствием события уголовного правонарушения».