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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Меня освободили, не объяснив причину задержания, там ещё около 25 задержанных - Ася Тулесова

Просмотров:946 Опубликовано: Сегодня, 15:19
Меня освободили, не объяснив причину задержания, там ещё около 25 задержанных - Ася Тулесова
Фото: kaztag.kz
Известная казахстанская активистка Ася Тулесова сообщила, что ее освободили из Медеуского отдела полиции (ОП) Алматы.

«Меня выперли из Медеуского РОВД и даже не дали протокол. Причину задержания не объяснили. Сейчас мы ждем, когда отпустят остальных. Там еще человек 20-25 задержанных», - сказала Тулесова корреспонденту агентства в субботу.

Ранее сообщалось, в Алматы происходят задержания митингующих – в числе задержанных оказалась одна из участниц акции «От правды не убежишь!» Ася Тулесова. Также стало известно, что пожилой мужчина порезал себе вены в знак протеста в центре Алматы. Инцидент произошел в присутствии большого скопления гражданских и силовиков. Часть мест массового скопления людей в центре Алматы перекрыта.

Митинг, а также задержания зафиксированы и в Нур-Султане в районе площади «Қазақ Елі».


Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 3 )

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Neo_454 (Посетители) Сегодня, 18:57
Ян,
Назару поднесли богатейшую республику, как подносят беш на тое, осталось что то?
Токаев осознанно принял всё это, учитывая что мог не плохо сидеть в другом кресле и как первый по-настоящему образованный лидер, отлично знал, на какой шаткий камень наступает.
Это настоящий Патриот.
 
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  • Neo_454
  • arelav_74
 Ян (Посетители) Сегодня, 18:23
Цитата: Neo_454
против прежней системы, верю Токаеву


Цитата: Neo_454
Я против прежней системы, верю Токаеву, это свежий ветер.

Я тоже почему то верю в Токаева и незнаю почему,может Назарбаев мне надоел или опальный Аблязов всю плешь казахскому народу выел.
Не верю лжедемократам типа двка и верю как не странно Токаеву,верю и всё.....
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ян
  • arelav_74
 Neo_454 (Посетители) Сегодня, 17:13
Вихри враждебные веют над нами.
Ася, займись чем-то полезным, или работой или домом.
Историю почитай, очень полезно для кипящих разумов возмущённых.
Результаты всех революций без исключения:
1. Массовые человеческие жертвы.
2. Абсолютный развал экономики.
3. Беспрецедентный разгул преступности, грабежи и убийства.
4. Обнищание населения.
5. Голод.
6. Безработица.
7. Гражданская война, со всеми вытекающими последствиями.
Вам медицинские маски с перчатками Раем земным покажутся!
И самое главное, кто это всё раскачивает?
Разумеется только враги, у которых средневековые дворцы и заводы в Европе.
Я против прежней системы, верю Токаеву, это свежий ветер.
Все обноски на свалку истории, они останутся в памяти ещё многих поколений.
 
 

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