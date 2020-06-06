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Вышедших на площадь уральцев грозят привлечь к адмответственности за нарушение режима карантина

Просмотров:310 Опубликовано: Сегодня, 16:41
Вышедших на площадь уральцев грозят привлечь к адмответственности за нарушение режима карантина
Скриншот видео
С утра здесь проводили дезинфекцию.

Утром 6 июня площадь Абая была огорожена и оцеплена полицейскими. В акимате города и в полиции сообщили, что это было сделано для дезинфекции.

Стоит отметить, что в пятницу, 5 июня, на сайте Генпрокуратуры РК появилось обращение заместителя генпрокурора РК, в котором говорилось о том, что проведение митингов во время карантина уголовно наказуемо.

Несмотря на это, сегодня на площади Абая собрались уральцы, которых задержала полиция.

- 6 июня на площадях города проводились дезинфекционные работы по недопущению распространения коронавируса. В целях обеспечения безопасности граждан эти места были огорожены. Несмотря на это, отдельные жители предприняли попытки по проведению сбора. Этим самым они подвергали опасности не только себя, но и других горожан. Ответственными должностными лицами проведена разъяснительная работа, однако люди от своих намерении не отказались. В этой связи расматривается вопрос о привлечении указанных граждан к административной ответственности за нарушение режима карантина, - сообщили в пресс-службе акима Уральска.



Источник: mgorod.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Сергей Владимиров
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  • 2garin
 alanalda1 (Посетители) Сегодня, 18:02
на сайте Генпрокуратуры РК появилось обращение заместителя генпрокурора РК, в котором говорилось о том, что проведение митингов во время карантина уголовно наказуемо


А Генпрокуратура не хочет прокомментировать незаконность карантина?

А законно требовать одевать "намордники"? Чтобы люди молчали?
Я не понимаю людей носящих маски, маски НИКАК не защищают от вирусов, более того они вредны для здоровья при их ношении! Этим людям надели "намордники" для того чтобы понять как подчинить своей воле бездумную толпу!
Эксперимент барановируса проходит успешно!
Удалось: Загнать в "клетки" всё население, отобрать у них право дышать свободным воздухом, надеть на людей намордники, запретить людям ходить по собственной земле, работать и добывать себе пропитание!
 
 

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