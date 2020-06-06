Вышедших на площадь уральцев грозят привлечь к адмответственности за нарушение режима карантина

Утром 6 июня площадь Абая была огорожена и оцеплена полицейскими. В акимате города и в полиции сообщили, что это было сделано для дезинфекции.
Стоит отметить, что в пятницу, 5 июня, на сайте Генпрокуратуры РК появилось обращение заместителя генпрокурора РК, в котором говорилось о том, что проведение митингов во время карантина уголовно наказуемо.
Несмотря на это, сегодня на площади Абая собрались уральцы, которых задержала полиция.
- 6 июня на площадях города проводились дезинфекционные работы по недопущению распространения коронавируса. В целях обеспечения безопасности граждан эти места были огорожены. Несмотря на это, отдельные жители предприняли попытки по проведению сбора. Этим самым они подвергали опасности не только себя, но и других горожан. Ответственными должностными лицами проведена разъяснительная работа, однако люди от своих намерении не отказались. В этой связи расматривается вопрос о привлечении указанных граждан к административной ответственности за нарушение режима карантина, - сообщили в пресс-службе акима Уральска.
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