Минздрав Казахстана начал считать носителей коронавируса по-новому

687 бессимптомных носителей коронавируса не вошли в общую статистику за три дня в РК
Министерство здравоохранения РК начало публиковать статистику по носителям COVID-19 без клинических проявлений, передает сайт coronavirus2020.kz. Так, выяснилось, что за 3-5 июня 2020 года зарегистрированы 687 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику.
«Ранее Министерством здравоохранения на ежедневной основе велась статистика по случаям заболевания коронавирусной инфекцией. В данной статистике учитывались случаи симптомных и без клинических проявлений болезни COVID-19 (бессимптомные носители). С сегодняшнего дня на всех официальных источниках в данных по заболеванию коронавирусной инфекцией будут отдельно отражаться симптомные носители и отдельно носители без клинических проявлений болезни COVID-19 (бессимптомные носители)», говорится в сообщении.
Данная практика является международной и используется в разных странах. Разделение проводится для того, чтобы отражать ситуацию по количеству больных, которым требуется проведение симптоматического лечения. Кроме того, люди без клинических проявлений болезни COVID-19 представляют большую эпидемиологическую угрозу для окружающих.
Следует отметить, что в Казахстане на сегодняшний день около 60% ежедневных случаев, выявляемых при тестировании - это бессимтомные носители инфекции. С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране будет продолжаться отслеживание носителей без клинических проявлений болезни.
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