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Минздрав Казахстана начал считать носителей коронавируса по-новому

Просмотров:461 Опубликовано: Сегодня, 17:48
Минздрав Казахстана начал считать носителей коронавируса по-новому
ФОТО: pixabay.com
687 бессимптомных носителей коронавируса не вошли в общую статистику за три дня в РК

Министерство здравоохранения РК начало публиковать статистику по носителям COVID-19 без клинических проявлений, передает сайт coronavirus2020.kz. Так, выяснилось, что за 3-5 июня 2020 года зарегистрированы 687 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику.

«Ранее Министерством здравоохранения на ежедневной основе велась статистика по случаям заболевания коронавирусной инфекцией. В данной статистике учитывались случаи симптомных и без клинических проявлений болезни COVID-19 (бессимптомные носители). С сегодняшнего дня на всех официальных источниках в данных по заболеванию коронавирусной инфекцией будут отдельно отражаться симптомные носители и отдельно носители без клинических проявлений болезни COVID-19 (бессимптомные носители)», говорится в сообщении.

Данная практика является международной и используется в разных странах. Разделение проводится для того, чтобы отражать ситуацию по количеству больных, которым требуется проведение симптоматического лечения. Кроме того, люди без клинических проявлений болезни COVID-19 представляют большую эпидемиологическую угрозу для окружающих.

Следует отметить, что в Казахстане на сегодняшний день около 60% ежедневных случаев, выявляемых при тестировании - это бессимтомные носители инфекции. С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране будет продолжаться отслеживание носителей без клинических проявлений болезни.


Источник: forbes.kz
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Комментарии ( 3 )

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-1
  • watlow
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Multiverse (Посетители) Сегодня, 20:14
Бессимптомных также называют "супер распространителями"

alanalda1, не понимаете да ?
 
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alanalda1 (Посетители) Сегодня, 18:57
Зачем их считать? Для отчётом перед ВОЗ? Больных лечить, а здоровые должны работать!
Берите пример с Белоруссии!

Пока вы сидите по клеткам, нормальные люди живут!
На главной молодёжной улице Минска! dance
 
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Ян (Посетители) Сегодня, 18:11
Читать не стал,а зачем.......?
 
 

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