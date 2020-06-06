Жителям Баку запретили выходить даже в магазин

Жителям Баку и нескольких других крупных городов Азербайджана на этих выходных запретили выходить из дома даже в магазин.
Сообщается, что с полуночи 6 июня до 6 утра 8 июня в Баку, Сумгаите, Гяндже, Ленкорани и Апшеронском районе вводится жесткий карантинный режим.
Их жителям в ближайшие два дня полностью запрещено покидать свои дома. Исключения допустимы лишь в двух случаях: при необходимости неотложной медицинской помощи или для участия в похоронах близкого родственника.
На выходных закрыты все магазины, аптеки и предприятия общепита, перестал работать общественный транспорт. Пользоваться личными автомобилями тоже запрещено. Продолжить работу смогли лишь больницы, правоохранительные органы, коммунальные и аварийные службы, а также непрерывные производства.
Нарушителям грозит штраф от 58 до 117 долларов.
Чтобы жители подпавших под режим жесткого карантина городов смогли запастись продуктами и лекарствами, власти объявили 5 июня короткий рабочий день. Во второй половине дня в магазинах и супермаркетах скопилось большое количество людей.
Власти Азербайджана решили ввести двухдневный жесткий карантин в связи с тем, что число зараженных коронавирусной инфекцией начало расти со смягчением ограничительных мер. В последние дни фиксировалось до 300 случаев заражения в сутки. В настоящий момент в стране выявлено 6860 случаев заболевания, 82 человека скончались.
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