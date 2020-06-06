Власти Китая раздадут людям деньги на шопинг и рестораны

Пекинские власти собираются выдать жителям Китая ваучеры на общую сумму 12,2 млрд юаней. Она соответствует примерно $1,7 млрд. Эти деньги можно будет потратить на покупки, посещения ресторанов, занятия спортом, обучение или путешествия.



Как сообщает Bloomberg, эта мера была принята для того, чтобы простимулировать потребление после обвала розничных продаж. Так, статистика показывает, что продажи в городе снизились на 20,4% в первые четыре месяца текущего года. В целом по Китаю снижение составило 16,2%. Агентство подчеркивает, что порядка 50 городов в КНР начнут распространять ваучеры на сумму более 6 млрд юаней. Это крупные города, в том числе Ухань, Ханчжоу, Нанкин и Шэньчжэнь. Ваучеры можно использовать для покупок в интернете или в обычных магазинах. Их начали распространят в субботу, 6 июня.



Ранее «Профиль» сообщал, что остров Хайнань упростит правила безвизового въезда для туристов. Причиной для этого является восстановление экономики региона, который сильно зависел от туризма. Власти провинции планируют снять ряд ограничений для туристов до 2025 года.