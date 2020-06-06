Полиция задержала протестующих в нескольких городах Казахстана

В разных регионах Казахстана задержано несколько десятков человек, вышедших на акции протеста, анонсированные Демпартией и движением ДВК.



Так, в Уральске группа протестующих была задержана на подходах к центральной площади, сообщил в своем Facebook главный редактор «Уральской недели» Лукпан Ахмедьяров.



В Шымкенте, сообщает Радио Азаттык, полиция оцепила площадь Ордабасы и задержала около 15 человек на прилегающей территории. Протестующие не озвучивали каких-либо требований.



В Семее полицией было задержано около 20 человек на месте намеченного мирного собрания. Задержания на центральной площади стартовали до 11 часов, а члена инициативной группы по созданию Демократической партии Казахстана Талгата Нысанбая с плакатом задержали еще до того, как он успел озвучить требования.



В Актобе задержаны более десятка человек у центральной площади города. Задержания также прошли в Кызылорде на центральной городской площади. Из собравшихся 30 человек задержали как минимум семерых. Митингующие требовали прекратить преследования активистов и освободить политических заключенных.