«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 07 Июня
+27...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 399.51 KZT
  • €1 = 447.33 KZT
  • 1 RUB = 5.78 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Карантинный режим усиливают в Алматинской области

Просмотров:556 Опубликовано: Вчера, 21:07
Карантинный режим усиливают в Алматинской области
Фото из Сети интернет
Уже приостановлена работа бассейнов и фонтанов. Обсуждается вопрос о возвращении санитарных постов.

В Алматинской области усиливают карантинный режим, передает Today.kz со ссылкой на Хабар 24.

Уже приостановлена работа бассейнов и фонтанов. Обсуждается вопрос о возвращении санитарных постов. Также может быть ограничено движение общественного транспорта – до трех часов в день. Кроме того, открытие купального сезона на Капшагайском водохранилище вновь откладывают на неопределенный срок.

По словам главного санитарного врача региона, такое решение принято в связи с ухудшением эпидситуации. В Капшагае прирост заболеваемости составил 9 процентов, а количество зараженных достигло 40 человек. В областном центре, Талдыкоргане, – больше 100 инфицированных.

На сегодня члены мобильной группы, которая мониторит соблюдение режима карантина, провели свыше 3700 рейдов, выявлено 720 нарушений.

"413 случаев. Прирост составил 4,5%. Если вспомним, до послабления карантинных мер этот показатель составлял 2,5%. С сегодняшнего дня мы получили приказ из центра: разрешается применять штрафные санкции к нарушителям карантинного режима", - прокомментировал Кайрат Баймухамбетов, руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг.


Источник: today.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Multiverse (Посетители) Вчера, 21:43
Коты критикуют fuck
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ян (Посетители) Вчера, 21:32
Само собой,второйэтап.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика