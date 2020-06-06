Карантинный режим усиливают в Алматинской области

Уже приостановлена работа бассейнов и фонтанов. Обсуждается вопрос о возвращении санитарных постов.
В Алматинской области усиливают карантинный режим, передает Today.kz со ссылкой на Хабар 24.
Уже приостановлена работа бассейнов и фонтанов. Обсуждается вопрос о возвращении санитарных постов. Также может быть ограничено движение общественного транспорта – до трех часов в день. Кроме того, открытие купального сезона на Капшагайском водохранилище вновь откладывают на неопределенный срок.
По словам главного санитарного врача региона, такое решение принято в связи с ухудшением эпидситуации. В Капшагае прирост заболеваемости составил 9 процентов, а количество зараженных достигло 40 человек. В областном центре, Талдыкоргане, – больше 100 инфицированных.
На сегодня члены мобильной группы, которая мониторит соблюдение режима карантина, провели свыше 3700 рейдов, выявлено 720 нарушений.
"413 случаев. Прирост составил 4,5%. Если вспомним, до послабления карантинных мер этот показатель составлял 2,5%. С сегодняшнего дня мы получили приказ из центра: разрешается применять штрафные санкции к нарушителям карантинного режима", - прокомментировал Кайрат Баймухамбетов, руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг.
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