Число заболевших COVID-19 казахстанцев превысило 13 тысяч

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 215 заболевших коронавирусной инфекцией.



Прирост составил 1,7%.



В разрезе регионов:



город Нур-Султан - 42 (1,7%)



Карагандинская область - 41 (3,6%)



Западно-Казахстанская область - 27 (3,3%)



город Шымкент - 22 (2,3%)



город Алматы - 22 (0,8%)



Павлодарская область - 16 (6,0%)



Жамбылская область - 11 (2,6%)



Восточно-Казахстанская область - 9 (4,7%)



Атырауская область - 9 (0,7%)



Алматинская область - 5 (1,1%)



Костанайская область - 3 (1,5%)



Мангистауская область - 3 (0,9%)



Туркестанская область - 3 (0,8%)



Акмолинская область - 1 (0,6%)



Северо-Казахстанская область - 1 (1,6%)



Всего в стране выявлено 13074 заболевших.