Полиция Алматы вменяет Асие Тулесовой две статьи Уголовного кодекса

Полиция Алматы вменяет известной казахстанской активистке Асие Тулесовой две статьи Уголовного кодекса, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел Казахстана.



«Тулесова, принимавшая участие в незаконном митинге, применила насилие в отношении сотрудника полиции, находившегося при исполнении служебных обязанностей. Противоправные деяния Тулесовой задокументированы видеозаписями, приобщенными в качестве доказательства. Начато досудебное расследование по статьям 378 (оскорбление представителя власти) и 380 (применение насилия в отношении представителя власти) УК РК», - говорится в сообщении.



Как заявили полицейские, указанные статьи предусматривают наказание до трех лет лишения свободы.



«8 июня подозреваемая Тулесова задержана в порядке статьи 128 УПК и водворена в ИВС департамента полиции города Алматы», - сказано в сообщении.



Напомним, 6 июня сообщалось, что в Алматы во время митингов в числе задержанных оказалась одна из участниц акции «От правды не убежишь!» Асия Тулесова. Позже она сообщила МИА КазТАГ, что ее отпустили и даже не дали ей протокол, однако к вечеру выяснилось, что ее задержали вновь. И также вскоре отпустили. В тот же день в сети ряд блогеров распространил 11-секундное видео, на котором видно, как Тулесова сбивает с головы полицейского фуражку. 7 июня мама другого известного активиста – Бейбарыса Толымбекова – Ляззат Толымбек рассказала о том, что за миг до указанного видео-эпизода Тулесова пыталась помешать увезти стариков в автозаке, но силовики повалили ее на землю и даже не помогли встать. 8 июня стало известно, что Тулесову вызвали в полицию в качестве подозреваемой.