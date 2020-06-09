Скончался водитель фургона, пострадавший в ДТП с Михаилом Ефремовым

Вчера актер стал виновником серьезного ДТП в центре Москвы. Джип Михаила Ефремова столкнулся с фургоном, водитель которого оказался в больнице. Сегодня стало известно, что пострадавший скончался.



Родные Сергея Захарова до последнего верили, что он выкарабкается, но, по словам медиков, он получил слишком серьезные травмы. В отношении 56-летнего Ефремова возбуждено уголовное дело по статье 264. По поводу инцидента уже высказались звезды. Так, Тина Канделаки пожалела актера, а спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, наоборот, призвал властей наказать Михаила Олеговича по всей строгости закона.



В стороне от ЧП не осталась и дочь актера Анна-Мария, узнавшая обо всем от своей подруги.



«Почему я сижу дома, когда мой отец в беде? Не маленький — сам разберется. Не стоило ездить пьяным за рулем. Но никто вроде не умер... У него есть директор, которая занимается всеми этими делами, я особо ничем не помогу. Если посадят — буду носить передачки и помогать мелким братьям и сестрам», — иронизировала она еще вчера, также отметив, что намерена оказать посильную помощь семье потерпевшего.



Напомним, вчера Михал Ефремов, будучи в нетрезвом виде, устроил аварию на Смоленской площади — артист выехал на встречную полосу и врезался в фургон, которым управлял Захаров.



Что касается самого Ефремова, то он отделался только испугом, и, по словам очевидцев, еле передвигал ноги.