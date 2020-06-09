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Скончался водитель фургона, пострадавший в ДТП с Михаилом Ефремовым

Просмотров:429 Опубликовано: Сегодня, 10:30
Скончался водитель фургона, пострадавший в ДТП с Михаилом Ефремовым
Фото из Сети интернет
Вчера актер стал виновником серьезного ДТП в центре Москвы. Джип Михаила Ефремова столкнулся с фургоном, водитель которого оказался в больнице. Сегодня стало известно, что пострадавший скончался.

Родные Сергея Захарова до последнего верили, что он выкарабкается, но, по словам медиков, он получил слишком серьезные травмы. В отношении 56-летнего Ефремова возбуждено уголовное дело по статье 264. По поводу инцидента уже высказались звезды. Так, Тина Канделаки пожалела актера, а спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, наоборот, призвал властей наказать Михаила Олеговича по всей строгости закона.

В стороне от ЧП не осталась и дочь актера Анна-Мария, узнавшая обо всем от своей подруги.

«Почему я сижу дома, когда мой отец в беде? Не маленький — сам разберется. Не стоило ездить пьяным за рулем. Но никто вроде не умер... У него есть директор, которая занимается всеми этими делами, я особо ничем не помогу. Если посадят — буду носить передачки и помогать мелким братьям и сестрам», — иронизировала она еще вчера, также отметив, что намерена оказать посильную помощь семье потерпевшего.

Напомним, вчера Михал Ефремов, будучи в нетрезвом виде, устроил аварию на Смоленской площади — артист выехал на встречную полосу и врезался в фургон, которым управлял Захаров.

Что касается самого Ефремова, то он отделался только испугом, и, по словам очевидцев, еле передвигал ноги.


Источник: starhit.ru
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Комментарии ( 2 )

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Модератор №5 (Главные редакторы) Сегодня, 11:18
kochevneg,спасибо, исправили
 
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kochevneg (Посетители) Сегодня, 11:06
Фургон, фура... на фото вроде бы Лада Гранта с будкой а-ля Пирожковоз

Надо б какую нить умную подпись замутить
 
 

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