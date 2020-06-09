Первыми их, вероятно, получат автомобили Tesla Model 3. Батареи рассчитаны на 2 млн км



Буквально месяц назад мы говорили о том, что Tesla совместно с Contemporary Amperex Technology Ltd (CATL) занимается разработкой автомобильного аккумулятора, рассчитанного на 1 млн миль пробега, то есть на 1,6 млн км.



Тогда говорилось, что такие батареи будут ставиться на китайские версии Model 3 в конце текущего либо в начале следующего года. Однако сегодня компания CATL заявила, что она завершила разработку подобных аккумуляторов и уже готова к их производству.



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Более того, её заявленный пробег даже выше — 2 млн км или 1,24 млн миль. Срок службы — 16 лет. Для сравнения, на текущее поколение автомобильных аккумуляторов распространяется гарантия в 150 000 км либо 8 лет. В случае нового поколения важен не только пробег, но и срок жизни батареи, так как её вполне можно будет использовать повторно в другом транспортном средстве. Учитывая современные реалии, 2 млн км — это намного больше, чем проезжает абсолютное большинство машин. А это значит, что для покупателей новых электромобилей их батареи будут условно «бесконечными».

«Бесконечные» аккумуляторы для автомобилей готовы к производству. Первыми их, вероятно, получат автомобили Tesla Model 3



В феврале CATL заключила двухлетний контракт на поставку аккумуляторов компании Tesla, так что можно предположить, что именно эти автомобили первыми и получат новые батареи. И, вполне возможно, что раньше изначально намеченного срока.



Что касается ценообразования, новые аккумуляторы будут примерно на 10% дороже продукции текущего поколения.