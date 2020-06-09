Сервис для проверки дипломов запустят в Казахстане, передает Tengrinews.kz. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев.



"Под моими недавними постами прочитал немало интересных предложений и комментариев. На некоторых из них сегодня хочу остановиться отдельно. Озвучивалось предложение по поводу необходимости оцифровки дипломов, чтобы работодатель мог проверить их подлинность онлайн. Работа в этом направлении уже ведется. Министерство образования сейчас занимается наполнением и актуализацией базы данных дипломов и планирует к концу года запустить сервис, с помощью которого можно будет проверить подлинность диплома", - написал министр.



Кроме того, пользователи соцсети высказывались о необходимости перевода в е-формат больничного листа и проактивного назначения декретных выплат.



"Мы этот вопрос уже поднимали на заседаниях межведомственной комиссии. Назначение дородовых и декретных выплат было рекомендовано перевести в проактивный формат, чтобы беременным женщинам не нужно было обращаться в ЦОН. Вчера встретились с коллегами из Минтруда и МЗ, договорились ускорить перевод услуги в проактивный формат. В ближайшее время сообщу о результатах", - отметил Жумагалиев.



Поднимался вопрос об апостилировании. Бывают случаи, когда во время пребывания за рубежом человеку требуется документ с апостилем, но получить его можно только в бумажном виде в Казахстане.



"Знаю, что Министерство юстиции как раз занимается разработкой е-апостиля, который позволит получать документы с электронным апостилем в онлайн-режиме. Мы ожидаем, что в августе уже появятся первые услуги Минюста, которые можно будет удостоверять е-апостилем. Что касается оплаты услуг в ЦОНе с помощью банковских приложений, то уже сейчас госпошлины можно уплачивать через QR-код. До конца 3-го квартала поручил запустить возможность платы по QR и за другие виды услуг, в том числе за регистрацию недвижимости", - подытожил Аскар Жумагалиев.