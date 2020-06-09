Вспышка Эболы зарегистрирована в Центральной Африке

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о вспышке вируса Эбола в Демократической республике Конго, передает news.ru со ссылкой на Reuters.



В результате вспышки заражены оказались 12 человек, все они находятся в северо-западном городе республики Мбандаке.



Уточняется, что у девятерых из общего числа заболевших вирус уже подтверждён, троим поставлен предварительный диагноз. Умерли шестеро.



В начале июня 2020 года ВОЗ уже сообщала о шести случаях заражения вирусом в Мбандаке, по утверждению организации, эти случаи не связаны с вспышкой Эболы в 2018 году в Конго, когда умерли 33 человека.