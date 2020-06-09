«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 09 Июня
+28...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 397.31 KZT
  • €1 = 448.76 KZT
  • 1 RUB = 5.83 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Вспышка Эболы зарегистрирована в Центральной Африке

Просмотров:437 Опубликовано: Сегодня, 12:27
Вспышка Эболы зарегистрирована в Центральной Африке
Фото: inform.kz
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о вспышке вируса Эбола в Демократической республике Конго, передает news.ru со ссылкой на Reuters.

В результате вспышки заражены оказались 12 человек, все они находятся в северо-западном городе республики Мбандаке.

Уточняется, что у девятерых из общего числа заболевших вирус уже подтверждён, троим поставлен предварительный диагноз. Умерли шестеро.

В начале июня 2020 года ВОЗ уже сообщала о шести случаях заражения вирусом в Мбандаке, по утверждению организации, эти случаи не связаны с вспышкой Эболы в 2018 году в Конго, когда умерли 33 человека.


Источник: 24.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Pinochet
 Ян (Посетители) Сегодня, 15:38
Pinochet,
Да нет бро там у них свой кудымкар есть нас он не коснётся.)))
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • leo529
  • Ян
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 13:46
ну все.
скоро ждем карантин по лихорадке lol
да, господин Сыдыманов? lol
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика