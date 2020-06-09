Провожающих начнут пускать на вокзалы в Казахстане

Смягчения ограничительных мер на внутренних регулярных железнодорожных рейсах в Казахстане объяснил главный санврач на транспорте Садвакас Байгабулов, передает Turantimes.kz.



Он отметил, что со дня возобновления внутренних регулярных железнодорожных сообщений было проведено анкетирование более 100 тысяч пассажиров. Среди них случаев коронавирусной инфекции не было зарегистрировано.



«В этой связи с 10 июня текущего года отменено требование по недопуску провожающих граждан в здания железнодорожных вокзалов», – заявил главный санврач на транспорте.



Байгабулов подчеркнул, что при этом необходимо строго соблюдать санитарно-карантинные требования, как социальная дистанция, масочный режим, ограничение движения пассажиров между вагонами и их скопление, усиленная дезинфекция.



Как и прежде, вход граждан в здания железнодорожных вокзалов будет только после бесконтактной термометрии.



Кроме того, с 10 июня текущего года возобновляется работа вагонов-ресторанов и вагонов-баров в пассажирских поездах (электропоездах) способом доставки по предварительному заказу пассажирам, при условии строгого соблюдения санитарно-дезинфекционного режима и других ограничительных мер.



В случае несоблюдения пассажирами на железнодорожном транспорте санитарно-карантинных мер они будут вновь ужесточены.