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1 млрд тенге завладели интернет-мошенники во время карантина в Казахстане

Просмотров:229 Опубликовано: Сегодня, 14:16
1 млрд тенге завладели интернет-мошенники во время карантина в Казахстане
Фото из Сети интернет
Злоумышленники стали чаще прибегать к интернет-мошенничеству во время пандемии коронавируса. Об этом на отчетной встрече с населением сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Недавно в Алматы была изобличена группа, организовавшая целую схему интернет - махинаций. Преступники ввели в обращение криптовалюту и завладели деньгами в сумме 1 миллиарда тенге. Почти у 800 граждан", – сообщил Тургумбаев.

Он отметил, что распространение в режиме изоляции практики дистанционных покупок и онлайн-услуг способствовало кратному росту числа интернет-мошенничества


Источник: kazpravda.kz
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Комментарии ( 1 )

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Zinger (Посетители) Сегодня, 15:55
завладели деньгами в сумме 1 миллиарда тенге. Почти у 800 граждан


Так то в 2013-14 году население потеряло в сто раз больше в сумме, и пострадавших больше было в 1000 раз.

Однако и банки и причастные к той девальвации чиновники живут и здравствуют. Никаких арестов, никаких уголовных дел.

Даже не знаю.
 
 

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