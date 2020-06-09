1 млрд тенге завладели интернет-мошенники во время карантина в Казахстане

Злоумышленники стали чаще прибегать к интернет-мошенничеству во время пандемии коронавируса. Об этом на отчетной встрече с населением сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.



"Недавно в Алматы была изобличена группа, организовавшая целую схему интернет - махинаций. Преступники ввели в обращение криптовалюту и завладели деньгами в сумме 1 миллиарда тенге. Почти у 800 граждан", – сообщил Тургумбаев.



Он отметил, что распространение в режиме изоляции практики дистанционных покупок и онлайн-услуг способствовало кратному росту числа интернет-мошенничества