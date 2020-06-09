Объявившие голодовку многодетные переночевали у дома министерств в Нур-Султане

Кадры митингующих распространяются в соцсетях. Как выяснилось, многодетные мамы продолжили вчерашний молчаливый митинг и продолжают свой протест, передает ИА «NewTimes.kz».Об этом сообщили в Instagram-паблике ztb_kz.Вчера, 8 июня, многодетные и матери-одиночки устроили молчаливый митинг у стен министерства труда и социальной защиты населения РК.15 женщин с транспарантами заблокировали вход в здание Минтруда. Судя по надписям на плакатах, они требуют жилье, пособие на каждого ребенка в размере 21 тыс тенге и списания кредитов.Как рассказала одна из участниц акции протеста Канагат Шуменова, матери-одиночки и многодетные участвуют в митингах на протяжении полутора лет, но никак не могут достучаться до чиновников.«Крик души матерей не был услышан. Поэтому сегодня мы пришли сюда со своим требованием — жилье детям-инвалидам должно быть обязательно. Когда в семье растет ребенок-инвалид — это горе на всю жизнь», — добавила она.По ее словам, устав от того, что их не слышат власти, они решили провести молчаливый митинг. Сегодня женщины в защитных масках, на которых изображен крест, что, по словам матерей, обозначает, что им нечего сказать.«Сегодня женщины собрались в 10 часов утра, никто из чиновников сюда еще не вышел. Матери сидят, молчат, они уже не могут говорить, потому что крик души матерей никто не слышит. Мало того, здесь специально поставили автобус, чтобы народ нас не видел. На масках крест означает, что мы устали, не будем говорить, услышьте крик души. Все требования мы изложили здесь. Все матери, которые здесь сидят, объявляют голодовку с 10 утра. Они пришли с одеялами, теплой одеждой. Мы настроены на ночлег», — высказалась Канагат Шуменова.Оказалось, что многодетные матери провели ночь у дома министерств, возле входа в министерство труда и социальной защиты, а сегодня женщины продолжают свой протест.Женщины отметили, что не уйдут, пока их требования не выполнят.