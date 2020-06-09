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Лишить Ефремова всех званий после смертельного ДТП - депутат Госдумы Милонов

Просмотров:521 Опубликовано: Сегодня, 17:34
Лишить Ефремова всех званий после смертельного ДТП - депутат Госдумы Милонов
Фото из Сети интернет
Депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал лишить актера Михаила Ефремова всех ролей и званий после смертельного ДТП, произошедшего в центре Москвы 8 июня.

По его словам, он уже требовал сдать Ефремова на принудительное лечение от алкогольной зависимости.
«Теперь он устроил пьяный ужас. Лечить поздно. Только тюрьма. Жалеть его нельзя. Ефремов мог выключиться за рулем и влететь в пешеходов», — цитирует Милонова сайт kp.ru.
«Лишить его всех ролей и званий. И отправить на Колыму прорубать ледоколом дороги», — негодует депутат.

По мнению Милонова, в США с артистом бы поступили жестче, и он уже понес бы наказание.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы накануне вечером. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой.

Позднее полиция подтвердила наличие алкоголя в крови у артиста.

9 июня стало известно, что пострадавший скончался.

Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы после смерти пострадавшего водителя автофургона. Об этом рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

До смерти пострадавшего полиция возбуждала против артиста уголовное дело, но по ч. 2 ст. 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Однако теперь его, скорее всего, переквалифицируют на ч. 3 ст. 264 УК России, уточнили агентству в полиции.

Таким образом, если ранее Ефремову грозило до семи лет лишения свободы, то в случае переквалификации дела актеру грозит уже до 12 лет заключения.





Источник: gazeta.ru
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Комментарии ( 3 )

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  • Freeman81
 Neo_454 (Посетители) Сегодня, 19:19
Когда бы он ещё мог так дёшево пропиариться, заступник народный.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • master_kz
  • Ну Ну
 tolk (Посетители) Сегодня, 18:41
Зачем лишать? Пусть сидит в тюрьме как все смертные.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • tolk
  • синдбад
  • Freeman81
  • Ну Ну
 tim77712 (Посетители) Сегодня, 18:00
Нам всегда наш мастер в училище поговаривал: ребята садясь за руль автомобили для вас всегда приоткрываются ворота тюрьмы и как тольколько вы заглушили двигатель и припарковались они перед вами закрываются, помните и знайте это будьте бдительны и аккуратны находясь за рулём автомобиля!
 
 

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