Лишить Ефремова всех званий после смертельного ДТП - депутат Госдумы Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал лишить актера Михаила Ефремова всех ролей и званий после смертельного ДТП, произошедшего в центре Москвы 8 июня.
По его словам, он уже требовал сдать Ефремова на принудительное лечение от алкогольной зависимости. «Теперь он устроил пьяный ужас. Лечить поздно. Только тюрьма. Жалеть его нельзя. Ефремов мог выключиться за рулем и влететь в пешеходов», — цитирует Милонова сайт kp.ru. «Лишить его всех ролей и званий. И отправить на Колыму прорубать ледоколом дороги», — негодует депутат.
По мнению Милонова, в США с артистом бы поступили жестче, и он уже понес бы наказание.
Ефремов попал в ДТП в центре Москвы накануне вечером. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой.
Позднее полиция подтвердила наличие алкоголя в крови у артиста.
9 июня стало известно, что пострадавший скончался.
Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы после смерти пострадавшего водителя автофургона. Об этом рассказали ТАСС в правоохранительных органах.
До смерти пострадавшего полиция возбуждала против артиста уголовное дело, но по ч. 2 ст. 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Однако теперь его, скорее всего, переквалифицируют на ч. 3 ст. 264 УК России, уточнили агентству в полиции.
Таким образом, если ранее Ефремову грозило до семи лет лишения свободы, то в случае переквалификации дела актеру грозит уже до 12 лет заключения.
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