Завершается период обращения банкнот номиналом 500 тенге старого образца

Уже завтра, 10 июня, завершается период обращения в стране банкноты номиналом 500 тенге образца 2006 года, та, что с изображением «руки». Принимать в магазинах или при оплате услуг ее не будут, но обменять старые банкноты можно будет в течение года в банках второго уровня и в филиалах «Казпочты», сообщает alau.kz
10 июня 2020 года завершается период параллельного обращения банкнот номиналом 500 тенге образца 2006 года. Об этом сообщили в Костанайском филиале «Нацбанка». До этого срока банкноты номиналом 500 тенге образца 2006 года являлись законным средством и обязательны к приёму на всей территории страны по всем видам платежей и переводов денег.
«Они находили в обращении параллельно, и пятисотки 2006 и 2017 года, но больше не будут. В обращении остаются 2017 года. Мы изымали 2006 года по степени износа и так в течение двух лет. Раньше до года было обращение, с этой банкнотой более 2 лет»,- говорит начальник отдела КФ «Национальный банк» Гульшарат Жусупова.
В Нацбанке подчеркивают, после 10 июня банкноты номиналом 500 тенге образца 2006 года не будут являться законным платежным средством. В то же время, банки второго уровня еще год обязаны будут принимать и обменивать банкноты старого образца на действующие денежные знаки.
«Постепенно Нацбанк занимался изъятием этих банкнот, но они есть еще в обращении. В течении 12 месяцев с 11 июня 2020 года банки и Национальный оператор «Казпочта» будут производить обмен данных банкнот, физические лица в могут произвести обмен»,- сказала Гульшарат Жусупова.
При этом, филиалы Национального Банка по всей стране даже после истечения срока приема и обмена банками второго уровня еще в течение 3 лет будут принимать банкноты старого образца, а также осуществлять их замену на денежные знаки нового образца. Но в Нацбанке обращаются к населению, не затягивать с обменом.
«Данными банкнотами нельзя будет рассчитываться в магазинах, банка и так далее. Получается, что только обмен. У многих в регионах особенно, в сельской местности. Там через Казпочту можно населению обменять»,- рассказала Гульшарат Жусупова.
Если же в банках второго уровня, филиалах «Казпочты» будут отказываться принимать старые банкноты, отметили в Нацбанке, то их ждет административное наказание в виде штрафа в 50 МРП. В этом случае жителям области следует обратиться в территориальный филиал Национального банка для принятия соответствующих мер.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz