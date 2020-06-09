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Завершается период обращения банкнот номиналом 500 тенге старого образца

Просмотров:181 Опубликовано: Сегодня, 19:06
Завершается период обращения банкнот номиналом 500 тенге старого образца
Фото из открытых источников
Уже завтра, 10 июня, завершается период обращения в стране банкноты номиналом 500 тенге образца 2006 года, та, что с изображением «руки». Принимать в магазинах или при оплате услуг ее не будут, но обменять старые банкноты можно будет в течение года в банках второго уровня и в филиалах «Казпочты», сообщает alau.kz

10 июня 2020 года завершается период параллельного обращения банкнот номиналом 500 тенге образца 2006 года. Об этом сообщили в Костанайском филиале «Нацбанка». До этого срока банкноты номиналом 500 тенге образца 2006 года являлись законным средством и обязательны к приёму на всей территории страны по всем видам платежей и переводов денег.

«Они находили в обращении параллельно, и пятисотки 2006 и 2017 года, но больше не будут. В обращении остаются 2017 года. Мы изымали 2006 года по степени износа и так в течение двух лет. Раньше до года было обращение, с этой банкнотой более 2 лет»,- говорит начальник отдела КФ «Национальный банк» Гульшарат Жусупова.

В Нацбанке подчеркивают, после 10 июня банкноты номиналом 500 тенге образца 2006 года не будут являться законным платежным средством. В то же время, банки второго уровня еще год обязаны будут принимать и обменивать банкноты старого образца на действующие денежные знаки.

«Постепенно Нацбанк занимался изъятием этих банкнот, но они есть еще в обращении. В течении 12 месяцев с 11 июня 2020 года банки и Национальный оператор «Казпочта» будут производить обмен данных банкнот, физические лица в могут произвести обмен»,- сказала Гульшарат Жусупова.

При этом, филиалы Национального Банка по всей стране даже после истечения срока приема и обмена банками второго уровня еще в течение 3 лет будут принимать банкноты старого образца, а также осуществлять их замену на денежные знаки нового образца. Но в Нацбанке обращаются к населению, не затягивать с обменом.

«Данными банкнотами нельзя будет рассчитываться в магазинах, банка и так далее. Получается, что только обмен. У многих в регионах особенно, в сельской местности. Там через Казпочту можно населению обменять»,- рассказала Гульшарат Жусупова.

Если же в банках второго уровня, филиалах «Казпочты» будут отказываться принимать старые банкноты, отметили в Нацбанке, то их ждет административное наказание в виде штрафа в 50 МРП. В этом случае жителям области следует обратиться в территориальный филиал Национального банка для принятия соответствующих мер.


Источник: alau.kz
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Комментарии ( 1 )

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Multiverse (Посетители) Сегодня, 19:55
По моему это какой-то наш казахстанский идиотизм... Для чего прекращать хождение, какая выгода ?
Кто-нибудь в курсе, более менее демократические страны подробную бредятину практикуют ?!
 
 

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