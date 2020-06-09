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Ужесточить наказание за жестокое обращение с животными могут в Казахстане

Просмотров:170 Опубликовано: Сегодня, 20:44
Ужесточить наказание за жестокое обращение с животными могут в Казахстане
Фото иллюстративное: КазИнформ
Министр Тургумбаев ответил на вопросы журналистов.

О возможности ужесточения наказания за жестокое обращение с животными высказался министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, передает BaigeNews.kz.

"Действительно, в последнее время в СМИ появилось очень много информации о жестоком обращения с животными, на каждый такой факт мы реагируем. В Уголовном кодексе есть статья ( статья 316 УК РК), однако санкции этой статьи очень маленькие. По части первой данной статьи предусмотрен штраф в размере 120 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам сроком до 120 часов, либо арест до 30 суток. По части второй, когда предусмотрена группа лиц, санкции чуть выше, но не превышают 50 суток ареста. Здесь мы анализируем и, возможно, выйдем с предложением об ужесточении санкций по этим статьям", - сказал Ерлан Тургумбаев на брифинге в СЦК.

Напомним, преступление было совершено в поселке Кабанбай Алакольского района Алматинской области. По сигналу в социальных сетях незамедлительно были проведены оперативно-розыскные мероприятия.

"По подозрению в совершении данного преступления задержаны двое несовершеннолетних жителей вышеуказанного населенного пункта. Это – гр.Ш., 2004 года рождения и гр.Д., 2005 года рождения. Их личности были установлены в первый часы проведения первоначальных следственных мероприятий. Свою вину юноши признали и уточнили, что жестокое преступление совершили забавы ради. Это вопиющий факт, за которое предусмотрена уголовная ответственность", - сообщил начальник отдела полиции Алакольского района Алматинской области подполковник полиции Куат Оспанов.

Ниже приводится то самое видео, на котором зафиксировано преступление.

Внимание! Слабонервным и впечатлительным не смотреть! Видео содержит жестокость.



Источник: baigenews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Ян (Посетители) Сегодня, 21:51
Правильно и давно пора за гениталии вешать над костром. Совсем одурели варнаки зло своё на скотинке вымещать. Злишься,бейся дурной башкой в стену,помогает.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ян
 Pavelmwest (Посетители) Сегодня, 21:20
Давно пора ужесточить.
 
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  • Ян
 mer (Посетители) Сегодня, 21:04
*** это невозможно смотреть. Тварей найти ,и четвертовать. angry
 
 

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