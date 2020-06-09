Опубликовано уникальное видео со дна глубочайшего места на Земле

Российский автономный аппарат "Витязь" запечатлел кадры со дна Марианской впадины - глубочайшего места на Земле. Видео опубликовал телеканал "Звезда".Продолжительность миссии без учета времени погружения и всплытия на поверхность составила более трех часов. Датчики зафиксировали глубину в 10 028 метров.В районе самой глубокой точки Мирового океана аппарат совершил рекордное для таких глубин путешествие - прошел под водой путь более трех километров, собирая пробы воды и грунта, проводя съемку донной поверхности. Кроме того, "Витязь" доставил на дно Марианской впадины вымпел, посвященный 75-летию Победы."Это победа всего человечества. Такие продолжительные маршруты в этой точке планеты ранее не совершал никто", - говорится в сюжете.Аппарат "Витязь" разработан в Центральном конструкторском бюро "Рубин". Аппарат полностью автономный - специалисты наблюдают за ходом операций в режиме реального времени.Марианская впадина (Марианский желоб) находится на западе Тихого океана. В нижней точке (так называемая "Бездна Челленджера") ее глубина составляет 10 994 метра.