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Опубликовано уникальное видео со дна глубочайшего места на Земле

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 21:21
Опубликовано уникальное видео со дна глубочайшего места на Земле
Фото из Сети интернет
Российский автономный аппарат "Витязь" запечатлел кадры со дна Марианской впадины - глубочайшего места на Земле. Видео опубликовал телеканал "Звезда".

Продолжительность миссии без учета времени погружения и всплытия на поверхность составила более трех часов. Датчики зафиксировали глубину в 10 028 метров.

В районе самой глубокой точки Мирового океана аппарат совершил рекордное для таких глубин путешествие - прошел под водой путь более трех километров, собирая пробы воды и грунта, проводя съемку донной поверхности. Кроме того, "Витязь" доставил на дно Марианской впадины вымпел, посвященный 75-летию Победы.

"Это победа всего человечества. Такие продолжительные маршруты в этой точке планеты ранее не совершал никто", - говорится в сюжете.

Аппарат "Витязь" разработан в Центральном конструкторском бюро "Рубин". Аппарат полностью автономный - специалисты наблюдают за ходом операций в режиме реального времени.

Марианская впадина (Марианский желоб) находится на западе Тихого океана. В нижней точке (так называемая "Бездна Челленджера") ее глубина составляет 10 994 метра.



Источник: tengrinews.kz
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