Кыргызстан предъявил обвинения Казахстану

Действия казахстанской стороны создают недобросовестную конкуренцию между субъектами предпринимательства стран ЕАЭС, отмечает Минэкономики КР.



Казахстанская сторона под видом борьбы с теневой торговлей целенаправленно блокирует кыргызстанский экспорт, в том числе сельскохозяйственной продукции, сообщает Министерство экономики Кыргызстана.



Как подчеркивает ведомство, Казахстан не соблюдает договоренности ЕАЭС. Так, 14 апреля главы государств — членов ЕАЭС выступили за сохранение принципа свободы передвижения товаров, включая социально значимые товары и продукты питания. Однако мероприятия казахстанской стороны не соответствуют заявлению глав государств ЕАЭС.



"Как показали итоги выездного совещания на КПП с участием представителей делегаций кыргызстанской и казахстанской сторон, со стороны Кыргызстана пропуск автотранспортных средств осуществляется в три раза быстрее", — говорится в сообщении.



Отмечено, что время простоя на границе с Казахстаном, по данным водителей, составляет от трех до четырех суток. Необходимо отметить, что в ходе совещания казахстанская сторона признала, что скопление образуется по ее вине. Более того, решение о закрытии пяти пунктов пропуска из семи было принято казахстанской стороной в одностороннем порядке.



По данным Минэкономики, пропуск через КПП на кыргызско-казахской границе в марте-мае снизился в 2,5 раза и составил 32 353 грузовых автотранспортных средства против 85 838 за аналогичный период прошлого года.



"С 24 января по сегодняшний день не функционирует КПП "Торугарт-автодорожный", расположенный на кыргызско-китайском участке государственной границы. Очевидно, что казахстанская сторона под видом борьбы с теневой торговлей целенаправленно блокирует кыргызстанский экспорт, в том числе сельскохозяйственной продукции", — подчеркивает Минэкономики Кыргызстана.



Был приведен еще ряд фактов:



- в розыске находится более 2 000 лжепредпринимателей, которые ввозили товары из Казахстана в Кыргызстан с нарушением правил торговли;

- Казахстан в феврале заявил, что 90 процентов грузов из Кыргызстана ввозятся по несоответствующим документам. Несмотря на запрос о деталях каждого выявленного случая, на сегодня казахстанская сторона информацию не представила;

- также не представлено ни одного факта нарушений экспортного контроля в части провоза без разрешения химикатов, взрывчатых веществ, рентген-аппаратов, природного урана, патронов для оружия военного образца из КР;

- мониторинг показал, что объем импорта, оформленного ниже установленных стоимостных индикаторов риска, в Кыргызстане составил 850 тонн, тогда как в Казахстане за аналогичный период этот показатель — 35 тысяч тонн, то есть в 41 раз больше, чем в КР;

- за 2019 год в Кыргызстане объем импорта товаров, оформленных ниже установленных СИР, составил 55 тысяч тонн, тогда как в Казахстане за аналогичный период этот показатель — 1,3 миллиона тонн, или в 24 раза больше, чем в КР.



"О причинах несоблюдения СИРов Казахстан до сих пор не представил ответ, хотя последствия негативно сказываются на поступлении таможенных платежей в бюджеты государств — членов ЕАЭС и создают недобросовестную конкуренцию между субъектами предпринимательства стран ЕАЭС", — подчеркивает Минэкономики КР.



Кроме того, Министерство экономики отмечает недостоверность статистических данных Казахстана, которые показывают расхождения во взаимной торговле двух государств.



Проблема на границе с Казахстаном



Напомним, что проезд в Казахстан осложнился в конце мая. В правительстве Кыргызстана рассказали, что 300-400 большегрузных авто по несколько суток стоят в пробке в Чуйской области, чтобы попасть на территорию РК. Вице-премьер КР Эркин Асрандиев побывал на КПП "Ак-Тилек" и назвал ситуацию критической. Однако Комитет государственных доходов РК заявил, что очереди из фур образуются на границе не по вине казахской стороны, а кыргызская сторона намеренно обостряет ситуацию.