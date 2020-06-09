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Кыргызстан предъявил обвинения Казахстану

Просмотров:73 Опубликовано: Сегодня, 22:06
Кыргызстан предъявил обвинения Казахстану
Фото: sputnik.kg
Действия казахстанской стороны создают недобросовестную конкуренцию между субъектами предпринимательства стран ЕАЭС, отмечает Минэкономики КР.

Казахстанская сторона под видом борьбы с теневой торговлей целенаправленно блокирует кыргызстанский экспорт, в том числе сельскохозяйственной продукции, сообщает Министерство экономики Кыргызстана.

Как подчеркивает ведомство, Казахстан не соблюдает договоренности ЕАЭС. Так, 14 апреля главы государств — членов ЕАЭС выступили за сохранение принципа свободы передвижения товаров, включая социально значимые товары и продукты питания. Однако мероприятия казахстанской стороны не соответствуют заявлению глав государств ЕАЭС.

"Как показали итоги выездного совещания на КПП с участием представителей делегаций кыргызстанской и казахстанской сторон, со стороны Кыргызстана пропуск автотранспортных средств осуществляется в три раза быстрее", — говорится в сообщении.

Отмечено, что время простоя на границе с Казахстаном, по данным водителей, составляет от трех до четырех суток. Необходимо отметить, что в ходе совещания казахстанская сторона признала, что скопление образуется по ее вине. Более того, решение о закрытии пяти пунктов пропуска из семи было принято казахстанской стороной в одностороннем порядке.

По данным Минэкономики, пропуск через КПП на кыргызско-казахской границе в марте-мае снизился в 2,5 раза и составил 32 353 грузовых автотранспортных средства против 85 838 за аналогичный период прошлого года.

"С 24 января по сегодняшний день не функционирует КПП "Торугарт-автодорожный", расположенный на кыргызско-китайском участке государственной границы. Очевидно, что казахстанская сторона под видом борьбы с теневой торговлей целенаправленно блокирует кыргызстанский экспорт, в том числе сельскохозяйственной продукции", — подчеркивает Минэкономики Кыргызстана.

Был приведен еще ряд фактов:

- в розыске находится более 2 000 лжепредпринимателей, которые ввозили товары из Казахстана в Кыргызстан с нарушением правил торговли;
- Казахстан в феврале заявил, что 90 процентов грузов из Кыргызстана ввозятся по несоответствующим документам. Несмотря на запрос о деталях каждого выявленного случая, на сегодня казахстанская сторона информацию не представила;
- также не представлено ни одного факта нарушений экспортного контроля в части провоза без разрешения химикатов, взрывчатых веществ, рентген-аппаратов, природного урана, патронов для оружия военного образца из КР;
- мониторинг показал, что объем импорта, оформленного ниже установленных стоимостных индикаторов риска, в Кыргызстане составил 850 тонн, тогда как в Казахстане за аналогичный период этот показатель — 35 тысяч тонн, то есть в 41 раз больше, чем в КР;
- за 2019 год в Кыргызстане объем импорта товаров, оформленных ниже установленных СИР, составил 55 тысяч тонн, тогда как в Казахстане за аналогичный период этот показатель — 1,3 миллиона тонн, или в 24 раза больше, чем в КР.

"О причинах несоблюдения СИРов Казахстан до сих пор не представил ответ, хотя последствия негативно сказываются на поступлении таможенных платежей в бюджеты государств — членов ЕАЭС и создают недобросовестную конкуренцию между субъектами предпринимательства стран ЕАЭС", — подчеркивает Минэкономики КР.

Кроме того, Министерство экономики отмечает недостоверность статистических данных Казахстана, которые показывают расхождения во взаимной торговле двух государств.

Проблема на границе с Казахстаном

Напомним, что проезд в Казахстан осложнился в конце мая. В правительстве Кыргызстана рассказали, что 300-400 большегрузных авто по несколько суток стоят в пробке в Чуйской области, чтобы попасть на территорию РК. Вице-премьер КР Эркин Асрандиев побывал на КПП "Ак-Тилек" и назвал ситуацию критической. Однако Комитет государственных доходов РК заявил, что очереди из фур образуются на границе не по вине казахской стороны, а кыргызская сторона намеренно обостряет ситуацию.


Источник: sputnik.kg
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Комментарии ( 1 )

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  • тишка
  • Сергей Владимиров
 tolk (Посетители) Сегодня, 22:17
Союз состряпали а подружиться забыли! Что это за союз если каждый на себя одеяло тянет? Дайте народу спокойно работать! Из за грызни чинуш страдают простые предприниматели и обычный народ.
 
 

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