В рейтинг лучших вузов мира попали 10 казахстанских учебных заведений

Высшее место получил КазНУ им. Аль-Фараби - 165 место.



В исследовании QS World University Rankings 2021 самое высшее место (165) среди казахстанских вузов занял КазНУ им. Аль-Фараби, расположенный в Алматы, передает zakon.kz.



В список также попали следующие казахстанские вузы: Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева (Нур-Султан, 357 место), Южно-Казахстанский Государственный Университет (Шымкент, 490), Satbayev Universitety (Алматы, 541-550), Казахский национальный аграрный Университет (Алматы, 591-600), КазНПУ имени Абая (Алматы, 601-650), КБТУ (Алматы, 751-800), КИМЭП (Алматы, 751-800), КарГТУ (Караганда, 801-1000), КазУМОиМя им. Абылай Хана (Алматы, 801-1000).



Первое место занял Массачусетский технологический институт (США), второе - Стэнфордский университет (США), третье - Гарвардский университет (США).



Высшее место среди российских вузов занял МГУ (Москва).

