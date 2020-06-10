В рейтинг лучших вузов мира попали 10 казахстанских учебных заведений

Высшее место получил КазНУ им. Аль-Фараби - 165 место.
В исследовании QS World University Rankings 2021 самое высшее место (165) среди казахстанских вузов занял КазНУ им. Аль-Фараби, расположенный в Алматы, передает zakon.kz.
В список также попали следующие казахстанские вузы: Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева (Нур-Султан, 357 место), Южно-Казахстанский Государственный Университет (Шымкент, 490), Satbayev Universitety (Алматы, 541-550), Казахский национальный аграрный Университет (Алматы, 591-600), КазНПУ имени Абая (Алматы, 601-650), КБТУ (Алматы, 751-800), КИМЭП (Алматы, 751-800), КарГТУ (Караганда, 801-1000), КазУМОиМя им. Абылай Хана (Алматы, 801-1000).
Первое место занял Массачусетский технологический институт (США), второе - Стэнфордский университет (США), третье - Гарвардский университет (США).
Высшее место среди российских вузов занял МГУ (Москва).
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