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В рейтинг лучших вузов мира попали 10 казахстанских учебных заведений

Просмотров:1191 Опубликовано: Сегодня, 08:42
В рейтинг лучших вузов мира попали 10 казахстанских учебных заведений
Фото: КазНУ
Высшее место получил КазНУ им. Аль-Фараби - 165 место.

В исследовании QS World University Rankings 2021 самое высшее место (165) среди казахстанских вузов занял КазНУ им. Аль-Фараби, расположенный в Алматы, передает zakon.kz.

В список также попали следующие казахстанские вузы: Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева (Нур-Султан, 357 место), Южно-Казахстанский Государственный Университет (Шымкент, 490), Satbayev Universitety (Алматы, 541-550), Казахский национальный аграрный Университет (Алматы, 591-600), КазНПУ имени Абая (Алматы, 601-650), КБТУ (Алматы, 751-800), КИМЭП (Алматы, 751-800), КарГТУ (Караганда, 801-1000), КазУМОиМя им. Абылай Хана (Алматы, 801-1000).

Первое место занял Массачусетский технологический институт (США), второе - Стэнфордский университет (США), третье - Гарвардский университет (США).

Высшее место среди российских вузов занял МГУ (Москва).


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 5 )

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Zinger (Посетители) Сегодня, 13:26
Цитата: Ну Ну
Могу расстроить или обрадовать вас


Не расстроили. Я считаю, что нормальный работодатель вообще смотрит на диплом лишь косвенно. Но лично для меня наличие диплома того "вуза", о котором я писал выше - это минус. Лучше отсутствие диплома вообще, чем такой.
 
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нашевсе (Посетители) Сегодня, 13:25
В той Англии не знают что за вуз, по любому собеседование, тестирование проводят. Человек показал значит высокий уровень подготовленности. Все зависит от человека все же.
Или неужели казахстанца предприятие?
Просто интересно что за специальность у молодого человека? Не айти ли?
Может это выпускник турецкого лицея, вундеркинд о котором писала Лада?

А этот рейтинг не поняла по каким критериям. Вперемежку технические вузы и многопрофильные.
 
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Ну Ну (Посетители) Сегодня, 13:13
Почему нет в рейтинге Назарбаев универа, неужели им жалко денег на аккредитацию, кроме РК их выпускников никто не возьмет на работу за рубежом
Zinger,
Могу расстроить или обрадовать вас, диплом того универа котируется в Англии, есть наш выпускник того самого ВУЗа, которого взяли по специальности в Англии
 
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Zinger (Посетители) Сегодня, 12:02
Если создать топ худших учебных заведений мира?

Я даже знаю какой "вуз" будет на вершине такого топа! lol

Ну тот самый, с чьим дипломом до сих пор просят не беспокоить работодатели. И где купить стоит диплом дешевле, чем 4 года обучения.
 
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замакима (Посетители) Сегодня, 11:31
Наверно многие подумают что слабенький результат.
 
 

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