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Протестовавших у здания министерства матерей забрали люди в защитных костюмах

Просмотров:743 Опубликовано: Сегодня, 09:20
Протестовавших у здания министерства матерей забрали люди в защитных костюмах
Фото: azattyq.org
Безмолвная акция протеста матерей в Нур-Султане разогнана. Матери, в основном многодетные, на протяжении двух суток находились у здания министерства труда социальной защиты населения, требуя решить вопросы с жильем и выплатами.

Утром 10 июня одна из женщин сообщила Азаттыку, что к министерству прибыли пять автомобилей скорой помощи и несколько автобусов. «По всей видимости, нас заберут», — сказала она.

Прибывшая утром во вторник к месту репортер Азаттыка видела, что перед входом в министерство никого из протестующих женщин нет и что рабочие моют ступеньки.

На опубликованных ранее сегодня в Сети кадрах со стороны полицейских автобусов выбегают десятки людей в защитной одежде, вплотную подходят к протестующим и начинают их хватать, слышны женские крики и призывы о помощи, голос за кадром говорит: «Помогите! Смотрите, как оказывают давление на матерей!». За происходящим со стороны наблюдают полицейские и люди в штатском. За несколько секунд до задержаний голос за кадром говорит: «Нас собираются забрать как якобы коронавирусных».

По сообщениям, задержанных увезли в здание бывшей гостиницы «Рамада Плаза». Прибывшего к месту репортера Азаттыка люди в защитной одежде на территорию не пропустили, заявив, что это «карантинный объект». Поблизости этого объекта находились несколько автомобилей службы скорой медицинской помощи, неподалеку ходил сотрудник полиции.

К настоящему времени МВД не выступило с комментариями.

Несколько десятков матерей начали на акцию протеста у министерства 8 июня. Они требовали выплаты в размере 21 тысячи тенге на ребенка, упрощения доступа к программе льготной ипотеки, обеспечения жильем семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, высказывались против принудительной вакцинации детей. Сообщалось, что среди протестующих были беременные женщины.

На второй день акции, после того, как женщины провели ночь у правительственного здания, к ним прибыли сотрудники акимата и местной санитарно-эпидемиологической службы. Стороны не пришли к компромиссу.

Протесты многодетных матерей с требованием решения вопроса с жильем и требованием повышения пособий, предоставления льгот, начались в городах и регионах после гибели в пожаре во времянке в столице в феврале 2019 года пяти девочек из одной семьи (их родители, как сообщалось, были в это время на работе в ночную смену). Тогда власти решили выплачивать по 21 тысяче тенге в виде адресной социальной помощи (АСП) на каждого ребенка в многодетной семье. Некоторое время спустя в правительстве заявили об увеличении обращающихся за помощью, что может привести к «росту иждивенчества». Впоследствии условия выдачи пособий и АСП изменили, отменив выплаты в размере 21 тысячи тенге на ребенка. Принятые в конце декабря и вступившие в силу в этом году поправки к законодательству о социальном обеспечении, предусматривающие, помимо прочего, новый формат адресной социальной помощи, в нынешнем январе вызвали протесты.


Источник: azattyq.org
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Комментарии ( 2 )

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  • Ну Ну
 татарка (Посетители) Сегодня, 12:18
Когда уже наше правительство начнет думать о народе нормально, какую то 21 тыс не могут выделить на ребенка. Сами пусть попробуют на своих детей тратить в месяц ту сумму которую они выделяют на ребенка. это смешно. На туалеты выделить миллионы могут, а тут для детей жалко. Не стыдно вам? Когда вы уже начнете работать и делать что то для народа и слушать их мнение и проблемы.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Freeman81
  • веснушка
 Nurzhan_from_aktau (Посетители) Сегодня, 10:57
Ну конечно. те кто бастует, болеют коронавирусом. Это месторождение Каламкас, Каражанбас, Асар
 
 

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