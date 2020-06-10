Протестовавших у здания министерства матерей забрали люди в защитных костюмах

Безмолвная акция протеста матерей в Нур-Султане разогнана. Матери, в основном многодетные, на протяжении двух суток находились у здания министерства труда социальной защиты населения, требуя решить вопросы с жильем и выплатами.
Утром 10 июня одна из женщин сообщила Азаттыку, что к министерству прибыли пять автомобилей скорой помощи и несколько автобусов. «По всей видимости, нас заберут», — сказала она.
Прибывшая утром во вторник к месту репортер Азаттыка видела, что перед входом в министерство никого из протестующих женщин нет и что рабочие моют ступеньки.
На опубликованных ранее сегодня в Сети кадрах со стороны полицейских автобусов выбегают десятки людей в защитной одежде, вплотную подходят к протестующим и начинают их хватать, слышны женские крики и призывы о помощи, голос за кадром говорит: «Помогите! Смотрите, как оказывают давление на матерей!». За происходящим со стороны наблюдают полицейские и люди в штатском. За несколько секунд до задержаний голос за кадром говорит: «Нас собираются забрать как якобы коронавирусных».
По сообщениям, задержанных увезли в здание бывшей гостиницы «Рамада Плаза». Прибывшего к месту репортера Азаттыка люди в защитной одежде на территорию не пропустили, заявив, что это «карантинный объект». Поблизости этого объекта находились несколько автомобилей службы скорой медицинской помощи, неподалеку ходил сотрудник полиции.
К настоящему времени МВД не выступило с комментариями.
Несколько десятков матерей начали на акцию протеста у министерства 8 июня. Они требовали выплаты в размере 21 тысячи тенге на ребенка, упрощения доступа к программе льготной ипотеки, обеспечения жильем семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, высказывались против принудительной вакцинации детей. Сообщалось, что среди протестующих были беременные женщины.
На второй день акции, после того, как женщины провели ночь у правительственного здания, к ним прибыли сотрудники акимата и местной санитарно-эпидемиологической службы. Стороны не пришли к компромиссу.
Протесты многодетных матерей с требованием решения вопроса с жильем и требованием повышения пособий, предоставления льгот, начались в городах и регионах после гибели в пожаре во времянке в столице в феврале 2019 года пяти девочек из одной семьи (их родители, как сообщалось, были в это время на работе в ночную смену). Тогда власти решили выплачивать по 21 тысяче тенге в виде адресной социальной помощи (АСП) на каждого ребенка в многодетной семье. Некоторое время спустя в правительстве заявили об увеличении обращающихся за помощью, что может привести к «росту иждивенчества». Впоследствии условия выдачи пособий и АСП изменили, отменив выплаты в размере 21 тысячи тенге на ребенка. Принятые в конце декабря и вступившие в силу в этом году поправки к законодательству о социальном обеспечении, предусматривающие, помимо прочего, новый формат адресной социальной помощи, в нынешнем январе вызвали протесты.
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