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Какие изменения внесены в проведение ЕНТ

Просмотров:256 Опубликовано: Сегодня, 10:27
Какие изменения внесены в проведение ЕНТ
Фото: 24.kz
ЕНТ проводится в бумажном или в электронном формате на базе ППЕНТ или в базовых вузах, или в организациях, определяемых уполномоченным органом в области образования.

Министр образования и науки РК своим приказом от 5 июня 2020 года внес изменения и дополнения в Правила проведения единого национального тестирования, передает zakon.kz.

Так, прием заявлений для участия в ЕНТ осуществляется в следующие сроки:

с 1 по 15 декабря календарного года для:

- обучающихся выпускных 11 (12) классов организаций среднего образования для зачисления в вуз на платной основе по желанию;
- лиц, зачисленных в вузы по очной форме обучения на платной основе не набравшие пороговый балл по результатам ЕНТ для дальнейшего зачисления в вуз на платной основе в календарном году;
- обучающихся вузов по группе образовательных программ, требующие творческой подготовки, и желающих перевестись на другие группы образовательных программ на платной основе;

с 1 по 15 февраля календарного года для:

- обучающихся выпускных 11 (12) классов организаций среднего образования для зачисления в вуз на платной основе по желанию;
- лиц, зачисленных в вузы по очной форме обучения на платной основе не набравшие пороговый балл по результатам ЕНТ для дальнейшего зачисления в вуз на платной основе в календарном году;

с 1 по 30 апреля календарного года для:

- выпускников организаций среднего образования текущего года для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в вуз на платной основе или для обучения по государственному образовательному заказу за счет средств республиканского бюджета по желанию;
- выпускников организаций среднего образования прошлых лет, технического и профессионального или послесреднего образования для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в вуз на платной основе по желанию;

- выпускников технического и профессионального или послесреднего образования, поступающих по образовательным программам высшего образования, предусматривающим сокращенные сроки обучения для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета по желанию;
- лиц, зачисленных в вузы по очной форме обучения на платной основе не набравшие пороговый балл по результатам ЕНТ для дальнейшего зачисления в вуз на платной основе в календарном году;

с 1 апреля по 5 мая календарного года для:

- выпускников организаций среднего образования, обучавшихся по линии международного обмена школьников за рубежом, а также лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК, окончивших учебные заведения за рубежом для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в вуз на платной основе по желанию;

с 25 июля по 1 августа календарного года для:

- выпускников организаций среднего образования текущего года для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в вуз на платной основе или для обучения по государственному образовательному заказу за счет средств республиканского бюджета по желанию;
- выпускников организаций среднего образования прошлых лет, технического и профессионального или послесреднего образования для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в вуз на платной основе по желанию;
- выпускников организаций среднего образования, обучавшихся по линии международного обмена школьников за рубежом, а также лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК, окончивших учебные заведения за рубежом для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в вуз на платной основе по желанию;
- лиц, зачисленных в вузы по очной форме обучения на платной основе не набравшие пороговый балл по результатам ЕНТ для дальнейшего зачисления в ВУЗ на платной основе в календарном году;

Какие документы нужно сдавать каждой категории поступающих, смотрите в Правилах.

Как отмечается, выпускники календарного года организаций технического и профессионального, послесреднего образования вместо диплома о техническом и профессиональном образовании или диплома о послесреднем образовании, представляют справку о завершении обучения в текущем году, выдаваемую организацией образования, в которой он обучался с указанием кода и наименования специальности (квалификации) обучения.

Лица, казахской национальности, не являющиеся гражданами Республики Казахстан, которые являются выпускниками учебных заведений за рубежом подают справку с организации среднего образования в произвольной форме с переводом на казахский или русский языки, верность которых заверяется нотариально.

ЕНТ проводится в бумажном или в электронном формате на базе ППЕНТ или в базовых вузах, или в организациях, определяемых уполномоченным органом в области образования.

Состав приемной комиссии базовых и линейных вузов утверждается первым руководителем вуза или лицом, исполняющим его обязанности.

В функции приемной комиссии линейных вузов входит:
- консультирование поступающих по вопросам выбираемой группе образовательных программ высшего образования, ознакомление с процедурой тестирования;
- организация приема и проверки документов поступающих;
- обеспечение выдачи поступающим пропусков на тестирование и информационных листов в соответствии с выбранной комбинацией профильных предметов.

В функции приемной комиссии базовых вузов входит:
- организация консультирования технических секретарей и ответственных секретарей линейных вузов;
- консультирование поступающих по вопросам выбираемой группы образовательных программ высшего образования, ознакомление с процедурой тестирования;
- организация приема и проверки документов поступающих;
- формирование аудиторного фонда для проведения тестирования;
- организация и обеспечение работы технического оборудования к тестированию;
- обеспечение выдачи поступающим пропусков на тестирование и опубликование электронного сертификата;
- обеспечение выдачи информационных листов в соответствии с выбранной комбинацией профильных предметов.

Приказ вводится в действие после дня его первого официального опубликования (8 июня).


Источник: zakon.kz
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