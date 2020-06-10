Передачу «КазМунайГаза», «Эйр Астаны» и «КТЖ» в частные руки решили отложить

На заседании Государственной комиссии по модернизации экономики под председательством Премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы приватизации активов АО "ФНБ "Самрук-Қазына", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.



В Комплексный план приватизации на 2016-2020 годы включены 167 активов АО "ФНБ "Самрук-Қазына". К настоящему времени исполнены пункты по 138 активам. В процессе реализации и ликвидации/реорганизации находится 21 компания.



В связи с высокой волатильностью на международных рынках капитала, снижением цен на энергоносители и замедлением темпов роста мировой экономики принято решение о переносе на 2021-2023 годы сроков передачи в конкурентную среду ряда стратегических активов: "Казмунайгаз", "Эйр Астана", "Тау-Кен Самрук", "Qazaq Air", "Самрук-Энерго", "Қазақстан темір жолы" и др.