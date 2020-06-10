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Передачу «КазМунайГаза», «Эйр Астаны» и «КТЖ» в частные руки решили отложить

Просмотров:513 Опубликовано: Сегодня, 11:43
Передачу «КазМунайГаза», «Эйр Астаны» и «КТЖ» в частные руки решили отложить
Фото: primeminister.kz
На заседании Государственной комиссии по модернизации экономики под председательством Премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы приватизации активов АО "ФНБ "Самрук-Қазына", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

В Комплексный план приватизации на 2016-2020 годы включены 167 активов АО "ФНБ "Самрук-Қазына". К настоящему времени исполнены пункты по 138 активам. В процессе реализации и ликвидации/реорганизации находится 21 компания.

В связи с высокой волатильностью на международных рынках капитала, снижением цен на энергоносители и замедлением темпов роста мировой экономики принято решение о переносе на 2021-2023 годы сроков передачи в конкурентную среду ряда стратегических активов: "Казмунайгаз", "Эйр Астана", "Тау-Кен Самрук", "Qazaq Air", "Самрук-Энерго", "Қазақстан темір жолы" и др.


Источник: kazpravda.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • Ну Ну
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 12:41
Zinger,
нацкомпании такого уровня перед продажей специально вводят в предбанкротное стостояние, чтобы снизить цену активов.
потом они выкупаются определенными лицами за копейки, после этого государство принимает решение, что их нужно поддержать и вбухивают туда хулиарды денех например из пенсионного фонда.
также один из плюсов такой махинации - легализация доходов какой нибудь семейки, чтобы в Лондоне потом на законном основании подтверждать доходы на покупку миллионной недвижимости.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Pinochet
 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 12:11
Сам не решил ещё кому отдать, не доверяет никому похоже.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • mer
  • Ну Ну
 Zinger (Посетители) Сегодня, 12:05
Передача гос. собственности в частные руки - это подписание ей смертного приговора.

Хотя эти компании, в принципе, сами себя изжили. Видимо таким образом и хотят их обанкротить, естественно разворовав имущество и прочие активы.
 
 

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